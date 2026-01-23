Lothar Matthäus hat den Kinostart für die Dokumentation "Ein Sommer in Italien - WM 1990" enthüllt. Trotz seiner kürzlichen Schulter-OP nach einem Skiunfall ließ es sich der Weltmeister-Kapitän nicht nehmen, die frohe Botschaft persönlich zu verkünden.

Er hätte eigentlich persönlich auf der Bühne stehen sollen, doch ein Skiunfall machte Lothar Matthäus (64) einen Strich durch die Rechnung. Bei der Münchner Filmwoche am Donnerstag musste der Weltmeister-Kapitän von 1990 deshalb laut "Bild"-Zeitung auf eine Videobotschaft ausweichen - aufgenommen noch vor seiner Schulter-Operation und mit Armschlinge. Dort enthüllte Matthäus das lang erwartete Startdatum: Am 19. März kommt "Ein Sommer in Italien - WM 1990" bundesweit in die Kinos.

Der Rekordnationalspieler, der den Film bereits vorab sehen durfte, zeigte sich tief bewegt. "Dieser Film ist nicht nur für Fußballfans. Sondern für alle Menschen, für alle Kinder", schwärmte Matthäus in seiner Videobotschaft. "So viele Emotionen, so viele wunderbare Bilder, so viele tolle Interviews. Bilder, die selbst ich vorher noch nicht gesehen habe. Das ist Gänsehaut pur!"

Privataufnahmen und FIFA-Schätze

Die Dokumentation stammt von den Machern des Netflix-Erfolgs "Schumacher" und des Kinofilms "Wunderland". Regisseurinnen Nadja Kölling und Vanessa Goll haben gemeinsam mit Autor Nils Suling, dessen "Spiegel"-Bestseller "Wir Helden von Rom" als Inspiration diente, ein intimes Porträt jenes legendären Sommers geschaffen. Zahlreiche Interview-Partner aus dem damaligen Kader kommen zu Wort - von Klaus Augenthaler (68) über Rudi Völler (65) bis zu Jürgen Klinsmann (61).

Besonders wertvoll: bislang unveröffentlichte Privataufnahmen von Torwarttrainer Sepp Maier (81) und WM-Torhüter Bodo Illgner (58) sowie Schätze aus dem FIFA-Archiv. Gedreht wurde an den Originalschauplätzen des Turniers - am Comer See, in Mailand und in Rom.

Der Film setzt auch den bereits verstorbenen Weltmeistern - Trainer Franz Beckenbauer (1945-2024), Siegtorschütze Andreas Brehme (1960-2024) und Stürmer Frank Mill (1958-2025) - ein besonderes Denkmal. Bereits Anfang Dezember wurde ein erster Trailer veröffentlicht, der Fußball-Fans einen Vorgeschmack auf die emotionale Zeitreise gibt. Der WM-Triumph 1990 war für Deutschland weit mehr als der dritte Titel: Nach dem Mauerfall und kurz vor der Wiedervereinigung entstand im Jubel der Millionen aus Ost und West ein neues Selbstbewusstsein für die ganze Nation.