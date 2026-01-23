Lothar Matthäus hat den Kinostart für die Dokumentation "Ein Sommer in Italien - WM 1990" enthüllt. Trotz seiner kürzlichen Schulter-OP nach einem Skiunfall ließ es sich der Weltmeister-Kapitän nicht nehmen, die frohe Botschaft persönlich zu verkünden.
Er hätte eigentlich persönlich auf der Bühne stehen sollen, doch ein Skiunfall machte Lothar Matthäus (64) einen Strich durch die Rechnung. Bei der Münchner Filmwoche am Donnerstag musste der Weltmeister-Kapitän von 1990 deshalb laut "Bild"-Zeitung auf eine Videobotschaft ausweichen - aufgenommen noch vor seiner Schulter-Operation und mit Armschlinge. Dort enthüllte Matthäus das lang erwartete Startdatum: Am 19. März kommt "Ein Sommer in Italien - WM 1990" bundesweit in die Kinos.