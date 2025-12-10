Ab März 2026 im Kino: Billie Eilish zeigt Konzertfilm-Trailer

Der erste Trailer zum 3D-Konzertfilm von Billie Eilish ist da. Co-Regisseur James Cameron verspricht darin ein Spektakel in nie dagewesenem Ausmaß. "Hit Me Hard And Soft: The Tour" startet im März 2026 in den Kinos.
Fans von Billie Eilish (23) dürfen sich freuen: Der erste Trailer zu ihrem 3D-Konzertfilm "Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live in 3D)" ist erschienen. Die Co-Regie führte neben Eilish kein Geringerer als "Avatar"-Macher James Cameron (71). Der Film soll am 20. März 2026 über Paramount in die Kinos kommen.