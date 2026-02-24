Baz Luhrmann (63) bringt West-End-Glanz und Hollywood-Flair auf die Schiene. In Kürze können Gäste des British Pullman von Belmond in einem neuen Waggon des Luxuszugs reisen. Entworfen wurde er vom australischen Regisseur gemeinsam mit der mehrfach oscarprämierten Szenen- und Kostümbildnerin Catherine Martin (61), mit der er seit 1997 verheiratet ist.

Für Luhrmann, der unter anderem mit seiner "Elvis"-Filmbiografie im Jahr 2022 für großes Aufsehen gesorgt hat, ist es eine wiederholte Zusammenarbeit mit seiner Frau. Die beiden erschufen etwa auch die filmischen Welten von "Moulin Rouge" von 2001 und "Der große Gatsby" aus dem Jahr 2013. Martin wurde für die beiden Filme mit insgesamt vier Oscars bedacht - darunter jeweils für das Kostümdesign. Mit dem exklusiven Waggon "Celia" entführen sie jetzt bald in die Welt einer fiktiven West-End-Diva.

Luxuriöser Privatwaggon für zwölf Reisende

Voraussichtlich ab Mitte Mai soll der Waggon auf allen Fahrten des British Pullman zur Verfügung stehen. Es handelt sich laut einer Pressemitteilung von Belmond bei "Celia" um einen Privatwaggon, der innerhalb des Zuges komplett eigenständig angelegt ist. So sollen bis zu zwölf Reisenden etwa auch eigene Stewards zur Seite stehen. Die Abfahrt erfolgt auf allen Fahrten des British Pullman vom Bahnhof London Victoria.

Mit dem Waggon soll ein Raum für außergewöhnliche Feiern und Veranstaltungen entstehen, der sich an persönliche Vorlieben anpassen lässt. Neben einem Essbereich verfügt "Celia" auch über eine Lounge und eine Bar. Hinzu kommen eine eigene Küche und Speisekammer, sodass auf Wunsch ein Privatkoch individuell abgestimmte Menüs direkt an Bord zubereiten kann. Zudem lässt sich der Waggon beispielsweise nahtlos von einem Bankettraum in ein kleines Theater verwandeln.

Eine fiktive Theaterdiva

Inspiriert ist das Konzept von den grünen britischen Landschaften, von William Shakespeare (1564-1616) und von jenem spielerisch-farbenprächtigen Stil, für den Luhrmann und Martin bekannt sind. Im Mittelpunkt steht Celia - eine fiktive Hauptdarstellerin des Londoner West End und die imaginäre Muse des Regisseurs. Um sie wurde eine eigene Erzählung entworfen: 1932 habe Celia ihren eigenen Pullman-Waggon erhalten, als Würdigung ihrer Rolle als Feenkönigin Titania in Shakespeares "Sommernachtstraum". Entstehen soll so eine "traumhafte, filmische Atmosphäre", in der sich Elemente aus Celias Lebensgeschichte mit Shakespeares Kosmos verbinden.

"Für Catherine und mich war das Erschaffen von Celia eine einmalige Erfahrung, die es uns ermöglicht hat, die Grenzen von Kreativität, Luxus und Einzigartigkeit zu erweitern", wird Luhrmann zitiert. "Das Betreten des Waggons ist wie eine Reise in eine andere Welt, in der die Gäste eingeladen sind, Teil der Geschichte zu werden." Diese Reise können sich allerdings nur sehr gut betuchte Besucherinnen und Besucher leisten. Der außergewöhnliche Spaß beginnt laut Belmond bei Preisen ab 15.000 Pfund, umgerechnet etwas weniger als 17.200 Euro.