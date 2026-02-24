Baz Luhrmann bringt seinen opulenten Stil auf die Schiene: Für den British Pullman von Belmond hat der Regisseur gemeinsam mit Catherine Martin den neuen Luxus-Waggon "Celia" entworfen.
Baz Luhrmann (63) bringt West-End-Glanz und Hollywood-Flair auf die Schiene. In Kürze können Gäste des British Pullman von Belmond in einem neuen Waggon des Luxuszugs reisen. Entworfen wurde er vom australischen Regisseur gemeinsam mit der mehrfach oscarprämierten Szenen- und Kostümbildnerin Catherine Martin (61), mit der er seit 1997 verheiratet ist.