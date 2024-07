Ab Juni 2025 bei Apple TV+: Vor Formel-1-Rennen: Brad Pitt dreht in Silverstone für Rennfahrerfilm

Am Wochenende findet der Große Preis von Großbritannien in Silverstone statt. Vor dem Rennen hat sich bereits am Donnerstag ein Star im Fahrerlager gezeigt: Brad Pitt drehte dort für seinen Formel-1-Film.

Das Wochenende des Großen Preises von Großbritannien steigt von 5. bis 7. Juli in Silverstone. Am Donnerstag (4. Juli) wehte jedoch zunächst Hollywoodluft durch das Fahrerlager: Schauspielstar Brad Pitt (60) wurde dort gesichtet. Laut britischer "Daily Mail" drehte er Szenen für seinen kommenden Formel-1-Film.

Pitt, der bereits 2023 in Silverstone drehte, wurde zum einen in einem schwarzen Look mit Jacke, Weste und Sonnenbrille und zum anderen in einem Rennfahrer-Anzug samt Helm gesichtet. Auf dem Anzug war das fiktive Team APXGP zu lesen, das im Film eine Rolle spielen soll.

Das ist über das Formel-1-Werk bekannt

Neben Pitts Hauptrolle als Sonny Hayes wird Damson Idris (32) einen wichtigen Part übernehmen. Der Brite mimt einen aufstrebenden Rennfahrer, dem Pitts Figur als Mentor dient. Den Besitzer ihres Teams verkörpert Javier Bardem (55). "Outlander"-Star Tobias Menzies (50) übernimmt einen noch unbekannten Part. Die weibliche Hauptrolle geht an Kerry Condon (41).

Apple TV+ hatte Ende Juni bekannt gegeben, wann der Film über die Formel 1 in die Kinos kommt. In Deutschland ist es demnach am 26. Juni 2025 so weit. In den USA geht es einen Tag später los. Apple ist für die Kinoauswertung eine Kooperation mit der Verleihfirma Warner Bros. eingegangen. Dies verkündete der Streamingdienst ebenfalls via Pressemitteilung. Wie lange das Rennfahrerspektakel in den Kinos läuft, bevor es dann im Streaming startet, ist noch nicht bekannt. Laut "The Hollywood Reporter" sind es mindestens 30 Tage. Regie beim unbetitelten Film führt Joseph Kosinski (50). Star-Produzent Jerry Bruckheimer (80) zieht im Hintergrund die Fäden.