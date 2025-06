Ab Juli bei RTL+: Prominent getrennt: Starttermin der neuen Staffel steht fest

1 Die vierte Staffel von "Prominent getrennt" startet im Juli. Foto: RTL

Nach der Aufregung darüber, ob die vierte "Prominent getrennt"-Staffel überhaupt gezeigt wird, gibt es jetzt endlich das Startdatum zu den neuen Folgen.











Die Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden: Die vierte Staffel der Reality-Show "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" startet am 1. Juli exklusiv auf RTL+. Das hat RTL auf dem Instagram-Account der Sendung verraten. Dazu gibt es die ersten Ausschnitte aus den neuen Folgen, in denen die Fetzen nur so fliegen. Die Ex-Paare gehen dabei nicht nur mit Fremdgehvorwürfen und diversen Beleidigungen verbal aufeinander los. Auch Wasserflaschen werden übereinander ausgekippt und Einrichtungsgegenstände scheinen zu Bruch zu gehen. Tränen fließen ebenfalls reichlich.