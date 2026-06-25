An der Seite von Tennislegende Boris Becker wurde Lilly Becker bekannt. Am 25. Juni feiert die gebürtige Niederländerin ihren 50. Geburtstag und gibt sich zum Start in ihr neues Lebensjahrzehnt recht entspannt.
Lilly Becker (50) war, ist und bleibt wohl für immer ein Stück weit mit Boris Becker (58) verbunden - nicht zuletzt durch den Nachnamen, den sie auch nach der Scheidung nicht abgelegt hat, und natürlich vor allem durch den gemeinsamen Sohn Amadeus (16). Doch die zweite Ehefrau des deutschen Tennishelden hat in den vergangenen Jahren versucht, sich bewusst von ihrem berühmten Ex zu emanzipieren. Dabei strahlt das Model eine neue Gelassenheit aus.