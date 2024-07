Dennis und Benni Wolter (33) haben ihren Fans eine frohe Botschaft verkündet. Nachdem ihr Video-Format "World Wide Wohnzimmer" bei Funk, dem Online-Content-Netzwerk der ARD und des ZDF, Abschied gefeiert hat, ist die Zukunft von "WWW" gesichert.

Die Unterhaltungsshow wird mit neuen Folgen ab Donnerstag, 15. August und danach immer montags, mittwochs und freitags auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen sein. Joyn spricht in einer Mitteilung von einer "langfristigen Zusammenarbeit" mit den Zwillingen und Entertainern und kündigt 156 Folgen an. Das neue Wohnzimmer sei bereits eingerichtet. In einem Statement erklären Dennis und Benni Wolter: "Das 'World Wide Wohnzimmer' ist endlich Zuhause: Im Home of Entertainment! Wir packen gerade unsere beliebtesten Formate und nagelneue Ideen aus den Umzugskartons und freuen uns sehr auf die feierliche Eröffnung am 15. August."

In einem Instagram-Clip meldeten sich die beiden zudem "aus dem Jenseits", wo ihnen Fußball-Kultfan VfL-Jesus die gute Nachricht überbringt, dass sie sich aufgrund der guten Taten auf der Erde nun aussuchen dürften, wie es mit ihnen weitergehe.

Bei der Wahl, "World Wide Wohnzimmer" zu beenden oder auf Joyn weiterzuführen, kommen die Brüder nach kurzer Beratung schnell auf einen Nenner: Nach "unseren Regeln" wollen die beiden das Format fortführen. Die Bedingungen: "Wir dürfen einladen, wen wir wollen und drehen, was wir wollen. Der YouTube-Kanal bleibt auch bestehen. Und wir wollen mal im Fernsehen laufen, bei ProSieben. Und natürlich gibt es 'World Wide Wohnzimmer' auf Joyn kostenlos und ohne Abo." Deal!

In dem Format begrüßt das Duo in seinem "Wohnzimmer" Promis aus verschiedensten Bereichen zu Interviews und fordert sie in Quiz-Runden oder verrückten Talk-Games heraus. Zu den bisher beliebten Rubriken des Formats zählt unter anderem das Musik-Quiz "Erkennst du den Song".

"Aus der Zielgruppe herausgewachsen"

Nach sieben Jahren hatten Funk und die Wolter-Zwillinge ihre Zusammenarbeit beendet. Funk habe als Content-Netzwerk von ARD und ZDF den Auftrag, 14- bis 29-Jährige zu erreichen. "'World Wide Wohnzimmer' und seine Community sind aus dieser Zielgruppe nun herausgewachsen", hieß es in einer Mitteilung vom 9. Juli. Seit dem 15. Januar 2017 sei der Kanal ein Teil des Netzwerks gewesen und "hat das Genre Unterhaltung auf YouTube wesentlich geprägt. Seitdem wurden fast 1.600 Videos auf YouTube veröffentlicht." Man habe über eine halbe Milliarde Views und über 65 Millionen Stunden Wiedergabedauer generiert. Das letzte Video wurde am 17. Juli veröffentlicht.