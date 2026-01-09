Deutschland im Winter, das ist für viele Menschen eine grau-triste Herausforderung. In diesen fünf Regionen der Welt können sie Sonne tanken.
Wenn in Deutschland die Tage kurz, grau und kalt sind, wächst die Sehnsucht nach Licht, Wärme oder zumindest nach einem Ortswechsel mit besonderem Erlebniswert. Der Januar ist dafür ein idealer Reisemonat: Viele Destinationen bieten jetzt ihr bestes Klima, Sehenswürdigkeiten sind weniger überlaufen und die Reisebranche lockt mit attraktiven Angeboten. Ob Sonne in Europa, exotische Fernreisen oder naturnahe Entdeckungen: Diese fünf Reiseziele zeigen, wie vielfältig Urlaub im Januar sein kann.