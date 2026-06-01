Alle Bundesländer: Wann sind Sommerferien 2026?

In Baden-Württemberg beginnen die Sommerferien später als in anderen Bundesländern – wie in jedem Jahr so auch 2026. Warum das so ist, wann die anderen Bundesländer große Ferien haben und warum das so , erklären wir Ihnen hier.
Für Schüler heißt es bald wieder: Sechs Wochen Pause! Für Urlauber: perfekte Zeit, um den Koffer zu packen. Wer clever plant, kennt die Ferientermine der Bundesländer – ob für den Familienurlaub oder um die Hochsaison zu umgehen. Hier finden Sie alle Termine auf einen Blick: