Ab heute ist HBO Max in Deutschland verfügbar und bringt exklusive Serienhits und Kinofilme mit. Welche Buchungsoptionen und Angebote es beim neuen Streamingdienst gibt.
Das Warten hat ein Ende: Am heutigen 13. Januar 2026 startet der Streamingdienst HBO Max offiziell in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit ändert sich die deutsche Streaming-Landschaft grundlegend, da Warner Bros. Discovery seine Inhalte nun verstärkt auf der eigenen Plattform bündeln kann. Was Kunden zum Start über Kosten und die verschiedenen Streamingoptionen wissen müssen.