Ab heute ist HBO Max in Deutschland verfügbar und bringt exklusive Serienhits und Kinofilme mit. Welche Buchungsoptionen und Angebote es beim neuen Streamingdienst gibt.

Das Warten hat ein Ende: Am heutigen 13. Januar 2026 startet der Streamingdienst HBO Max offiziell in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit ändert sich die deutsche Streaming-Landschaft grundlegend, da Warner Bros. Discovery seine Inhalte nun verstärkt auf der eigenen Plattform bündeln kann. Was Kunden zum Start über Kosten und die verschiedenen Streamingoptionen wissen müssen.

Die Preismodelle bei HBO Max HBO Max führt eine gestaffelte Preisstruktur ein. Auffällig ist, dass die Preise für das erste Jahr niedriger angesetzt sind als für das Folgejahr. Ab Januar 2027 erhöht sich die monatliche Gebühr in allen Tarifen um jeweils einen Euro. Aktuell liegt der Preis für den Basis-Tarif mit Werbung bei 5,99 Euro im Monat. Dafür kann man mit zwei Geräten parallel in Full HD streamen, allerdings keine Titel downloaden.

Beim Standard-Tarif für 11,99 Euro lassen sich 30 Titel herunterladen, und die Werbung fällt weg. Für 16,99 Euro gibt es im Premium-Tarif 4K UHD/Atmos auf vier parallelen Geräten, die Download-Menge liegt bei 100 Titeln.

Zusätzlich kann für 3 Euro pro Monat ein Sports-Add-on gebucht werden. Dieses umfasst unter anderem die Grand-Slam-Turniere im Tennis (Australian Open, Roland-Garros) und die großen Radsport-Touren. Die im Februar anstehenden Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 sind hingegen in jedem Basis-Abo ohne Zusatzkosten enthalten.

Direkt-Abo oder Bundle

Wer bereits Abonnent bei bestimmten anderen Streamingdiensten ist, hat die Möglichkeit, HBO im Bundle zu buchen. Wer seine Abos zentral verwalten möchte, kann HBO Max als Zusatzkanal bei Amazon buchen. Die Preise entsprechen den Direkt-Tarifen.

Besonders können sich RTL+-Abonnenten freuen: Wer in Deutschland bereits den Streamingdienst des Kölner Senders nutzt, kann ein Kombi-Paket wählen. Das Einstiegs-Bundle (RTL+ Premium & HBO Max Basis) kostet 11,99 Euro. Bis zum 13. Februar gibt es hier einen Einführungsgrundpreis von 9,99 Euro.

Das Bundle aus RTL+ Premium Werbefrei und HBO Max Standard kann für monatlich 17,99 Euro abonniert werden, im aktuellen Angebot für 15,99 Euro. Auch in Österreich soll das Bundle bald verfügbar sein.

Das Programm bei HBO Max

Abonnentinnen und Abonnenten von HBO Max haben ab sofort Zugriff auf ein massives Archiv an Serienklassikern und aktuellen Kultfilmen. Die größte Änderung betrifft die Verfügbarkeit von HBO-Serien und Warner-Filmen. Diese wandern sukzessive von anderen Anbietern wie Sky/Wow exklusiv zu HBO Max ab.

Unter anderem sind vollständige Staffeln von "Friends", "The Big Bang Theory", "Game of Thrones", "Sex and the City" und vielen weiteren erhältlich, zudem aktuelle Hits wie "The White Lotus", "The Last of Us", "Euphoria" und "House of the Dragon".

Ein besonderes Highlight: Ab dem 6. Februar 2026 ist die kanadische Erfolgsserie "Heated Rivalry" dank HBO Max endlich in Deutschland verfügbar.

Zudem gibt es Filme direkt aus dem Kino: James Gunns neues Superhelden-Epos "Superman", der oscarnominierte Film "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson sowie die kompletten Reihen von "Harry Potter", "Phantastische Tierwesen" und "Der Herr der Ringe".

Hinzu kommen brandneue Eigenproduktionen: "A Knight of the Seven Kingdoms" startet am 19. Januar, das Emmy-prämierte Krankenhausdrama "The Pitt" ist ab heute mit den ersten beiden Staffeln abrufbar. Am 20. Februar folgt mit der Heist-Serie "Banksters" ein deutsches HBO-Original sowie im weiteren Verlauf des Jahres das mit Spannung erwartete Prequel "4 Blocks Zero".