Die Bewohner von Lansing dürfen sich über ein bekanntes Gesicht freuen: "GZSZ"-Schauspieler Jörn Schlönvoigt übernimmt eine Rolle in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam".

Die BR-Serie "Dahoam is Dahoam" ("DiD", seit 2007) kann im Herbst mit einigen Gastauftritten von Serienstars aufwarten. Neben "Die Bergretter"-Schauspielerin Luise Bähr (45) und "Sturm der Liebe"-Darsteller Sandro Kirtzel (34) wird sich auch ein "GZSZ"-Star die Ehre geben.

Vom Kolle-Kiez nach Lansing

Jörn Schlönvoigt (38) wird eine Gastrolle bei "DiD" übernehmen. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Auch zu seiner Rolle sind bereits Details bekannt, in der Ankündigung heißt es: "Lasse Hein schleicht sich als Gspusi von Tina in die WG ein und stellt diese ziemlich auf den Kopf." Für die Serie vor der Kamera stehen soll Schlönvoigt voraussichtlich ab dem 4. September.

Bähr, die ebenfalls ab September dreht, wird Physiotherapeutin Eva Sonnenberg darstellen. "Sie kommt mit ihrem Camper nach Lansing und trifft auf einen ehemaligen Patienten." Kirtzel versucht als "Julian" sich am Voglhof mit Sophia Stadlbauer und Töchterchen Sissi ein neues Leben aufzubauen. Der Schauspieler dreht noch bis Oktober und soll ab dem 16. Oktober zu sehen sein. Für Fans der Serie ebenfalls interessant: Felix (Shayan Hartmann) kehrt ab dem 10. September von der Walz zurück und es gibt ein Wiedersehen mit Joseph, dem Brunnerwirt (Michael Vogtmann, Dreh ab November).

Jörn Schlönvoigt spielt seit 2004 in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Rolle des Philip Höfer. Zuletzt war der Schauspieler aufgrund einer Auszeit nicht in der RTL-Daily zu sehen. Gemeinsam mit Jessica-Schauspielerin Nina Ensmann, die im Juli aus ihrer Babypause zurückgekehrt ist und ab 11. September wieder in der Serie zu sehen sein soll, soll dann auch Schlönvoigt zur Serie zurückkehren.

Die Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" (Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr) spielt im fiktiven Ort Lansing und erzählt die Familien- und Alltagsgeschichten der Dorfbewohner.