Ex-"Tagesschau"-Moderatorin Linda Zervakis ist ab Februar mit einer neuen Show bei ProSieben zu sehen. Darum geht es in dem Satire-Format "Fake News - Alles erstunken und erlogen".

Linda Zervakis (49) kehrt mit einer neuen Sendung in das TV-Programm von ProSieben zurück. Wie der Sender bekannt gab, wird die ehemalige "Tagesschau"-Moderatorin ab dem 17. Februar 2025 immer montags um 21:20 Uhr in der neuen Satire-Show "Fake News - Alles erstunken und erlogen" auf ProSieben und Joyn zu sehen sein.

Darum geht es in "Fake News"

In der Sendung soll Zervakis gemeinsam mit Katrin Bauerfeind (42) und Benni Stark (39) in KI-Einspielern, Sketchen und Reportage-Beiträgen die besten und lustigsten "Fake News" zum aktuellen Geschehen präsentieren. Linda Zervakis und Benni Stark stehen dabei als News-Sprecher im Studio, während Bauerfeind ausgewählte Themen kommentiert und analysiert. Zudem sollen wechselnde prominente Gäste in verschiedenen Beiträgen und Rollen mit dabei sein.

Linda Zervakis war von 2013 bis 2021 Sprecherin der Hauptausgabe der "Tagesschau" im Ersten und wechselte nach ihrem Rückzug zum Sender ProSieben. Ab September 2021 moderierte sie gemeinsam mit Matthias Opdenhövel (54) die wöchentliche Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live.", in der sie sich mit aktuellen und gesellschaftlichen Themen befassten. Ende 2023 wurde die Show eingestellt.