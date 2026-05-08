Die Datingshow "Ex on the Beach" meldet sich Ende Mai mit 18 neuen Folgen zurück. In der Luxusvilla in Mexiko treffen 26 Singles aufeinander - und bald auch auf ihre Ex-Partner. Gigi Birofio ist zum dritten Mal dabei und kündigt bereits an: Er glaubt nicht mehr an die große Liebe.
"Ex on the Beach" geht in eine siebte Runde: Am 29. Mai startet die neue Staffel mit 18 Folgen bei RTL+ - und das mit einem alten Bekannten. Erneut treffen 26 Singles in einer Luxusvilla in Mexiko aufeinander, in der Hoffnung auf Liebe, Flirts oder zumindest einen unvergesslichen Sommer. Doch wie immer bleibt am Ende die zentrale Frage: Vergangenheit oder Neuanfang?