Die Datingshow "Ex on the Beach" meldet sich Ende Mai mit 18 neuen Folgen zurück. In der Luxusvilla in Mexiko treffen 26 Singles aufeinander - und bald auch auf ihre Ex-Partner. Gigi Birofio ist zum dritten Mal dabei und kündigt bereits an: Er glaubt nicht mehr an die große Liebe.

"Ex on the Beach" geht in eine siebte Runde: Am 29. Mai startet die neue Staffel mit 18 Folgen bei RTL+ - und das mit einem alten Bekannten. Erneut treffen 26 Singles in einer Luxusvilla in Mexiko aufeinander, in der Hoffnung auf Liebe, Flirts oder zumindest einen unvergesslichen Sommer. Doch wie immer bleibt am Ende die zentrale Frage: Vergangenheit oder Neuanfang?

26 Singles, eine Villa - und jede Menge Drama Kaum sind die Singles eingezogen, kündigt sich bereits das eigentliche Konzept der Show an: Ex-Partnerinnen und -Partner tauchen überraschend auf und bringen ungeklärte Konflikte, alte Gefühle und jede Menge Emotionen mit in die Villa.

Aus harmlosen Flirts werden schnell intensive Konfrontationen, aus neuen Begegnungen emotionale Chaosmomente. Wer kann wirklich abschließen - und wer wird direkt wieder von der Vergangenheit eingeholt?

Gigi Birofio zieht zum dritten Mal ein

Unter den Singles ist erneut Realitystar Gigi Birofio (26). Er zieht bereits zum dritten Mal bei "Ex on the Beach" ein und gehört damit längst zu den bekanntesten Gesichtern des Realityformats. Für ihn hat die Show einen besonderen Stellenwert: "'Ex on the Beach' ist mein Lieblingsformat, damit hat alles angefangen." Gleichzeitig zeigt er sich überraschend abgeklärt - oder resigniert: "Ich glaube, ich werde mich nie wieder verlieben."

Mit seinem erneuten Einzug dürfte Gigi wieder für reichlich Chaos sorgen, zumal er selbst andeutet, dass einige seiner Ex-Partnerinnen ebenfalls in der Villa auftauchen könnten.

Bekannte Gesichter und neue Eskalationsgaranten

Auch andere Kandidatinnen und Kandidaten sorgen bereits im Vorfeld für Spannung. Influencerin Asena Neuhoff ist überzeugt, dass ihre Ex-Partner eher auf sie reagieren als umgekehrt: "Ich bin nicht hier, um Tränen zu vergießen, sondern um Herzen zu brechen."

Laurenz Pesch, bekannt aus "Temptation Island VIP", kündigt dagegen an, sich bewusst auf emotionale Turbulenzen einzulassen: "Ich bin bei 'Ex on the Beach', weil ich mir nochmal einen Totalschaden abholen will." Zudem ist Diogo Sangre wieder dabei - für ihn ist die Villa längst vertrautes Terrain.

Neben den bekannten Realitystars ziehen auch viele neue Gesichter ein. Ob selbstbewusste Unternehmer, impulsive Flirtkandidaten oder Kandidatinnen mit klaren Ansagen - in der Villa prallen starke Charaktere aufeinander. Ruhe ist dabei eher die Ausnahme.