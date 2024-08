Ab Ende Dezember: Janet Jackson kündigt Konzertreihe in Las Vegas an

Sängerin Janet Jackson (58) hat eine Konzertreihe in der US-Glücksspielmetropole Las Vegas offiziell angekündigt. Die kleine Schwester des verstorbenen Mega-Popstars Michael Jackson (1958-2009) wird insgesamt zehn Mal im Resorts World Theatre auftreten, berichtet unter anderem "Variety". Ihr erstes Konzert ist für den 30. Dezember dieses Jahres geplant. Auch an Silvester möchte die 58-Jährige auf der Bühne stehen. Ein weiteres Konzert ist für den Valentinstag 2025 geplant.

Janet Jackson kehrt nach Las Vegas zurück

Janet Jackson befindet sich derzeit auf ihrer "Together Again"-Tour. Auch drei Konzerte in Deutschland sollen im Oktober stattfinden: am 5. Oktober in der Olympiahalle München, am 6. Oktober in der Kölner Lanxess Arena und am 8. Oktober in der Uber Arena in Berlin. Mit ihrer Tournee feiert Jackson ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Ihre neuen Las-Vegas-Konzerte kündigte Jackson unter anderem auf Instagram an. "Das wird ein Riesenspaß und ich freue mich darauf, den Beginn des neuen Jahres mit euch zu verbringen!", schreibt sie dort. 5.000 Zuhörerinnen und Zuhörer passen in das Resorts World Theatre in Las Vegas.

Lesen Sie auch

Janet Jackson zählt mit mehr als 160 Millionen verkauften Tonträgern zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen. Zudem ist sie fünffache Grammy-Preisträgerin. Sie ist das jüngste der zehn gemeinsamen Kinder von Joe Jackson (1928-2018) und Katherine Jackson (94). Für die Sängerin ist es die zweite Konzertreihe in Las Vegas. Von Mai bis August 2019 trat sie im Park MGM Hotel auf.