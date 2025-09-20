Ab Dezember im Stream: Toni Collette: Wake Up Dead Man besser als ihre eigener Knives Out

Toni Collette ist ganz angetan. Den dritten Teil der "Knives Out"-Reihe, der im Dezember erscheint, hält sie sogar für besser als den ersten Film, in dem sie selbst mitgespielt hat.
Fans von Krimis dürfen sich offenbar sehr darüber freuen, dass Daniel Craig (57) noch in diesem Jahr wieder als Benoit Blanc ermittelt. Der Detektiv wird im Dezember in einem neuen Fall zu sehen sein. Mit dabei in "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" sind dann nicht nur wieder zahlreiche Stars. Der dritte Teil der "Knives Out"-Reihe soll auch der bisher beste werden, wenn es nach Toni Collette (52) geht.