Ab Dezember im Ersten: Tatort: Denis Moschitto wird Partner von Wotan Wilke Möhring

Ein neues festes Duo ermittelt beim Bundespolizei- "Tatort": Wotan Wilke Möhring erhält Unterstützung von Denis Moschitto, der einen Cyber-Spezialisten verkörpert.
"Tatort"-Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, 58) hat künftig einen neuen Partner an seiner Seite. Wie der NDR bekannt gegeben hat, ermittelt Falke künftig mit dem hochbegabten Cyber-Kriminalisten Mario Schmitt, gespielt von Denis Moschitto (48). Ihren ersten Fall übernimmt das neue Ermittler-Duo am Ende des Jahres - und das gleich in einer Doppelfolge.