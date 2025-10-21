Ab den Battles: Cro und weitere Gast-Coaches bei The Voice of Germany

Die Battles starten bei "The Voice of Germany" und die Musikshow hat sich dazu Gast-Coaches eingeladen. Neben Cro nehmen weitere deutsche Musikstars auf dem besonderen roten Stuhl Platz.
"The Voice of Germany" ist derzeit mit seiner 15. Staffel auf Sendung. Ab kommenden Donnerstag, 23. Oktober, können sich die Fans der Musikshow auf die Battles freuen. Die bewährte Coach-Riege bestehend aus Shirin David (30), Michi Beck (57) und Smudo (57), Rea Garvey (52) und Nico Santos (32) bekommt dabei Unterstützung.