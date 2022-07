B10 Richtung Esslingen wird in der Nacht zu Samstag gesperrt

Wegen Arbeiten am Verkehrsknoten unter dem Mineralbad Leuze, dem sogenannten Leuzeknoten, wird die Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Esslingen ab dem Pragsatteltunnel, dem Rosensteintunnel sowie dem Leuzetunnel gesperrt. Die Vollsperrung beginnt in der Nacht von Freitag, 22. Juli, ab 22 Uhr bis Samstag, 23. Juli, 8 Uhr.

Die Umleitung führt vom Pragsattel über die Heilbronner, Wolfram- und Cannstatter Straße und ist örtlich ausgeschildert. Im Zuge der Sperrung ist am Leuzeknoten der Wender der B 14 in der Richtung Stuttgarter Innenstadt gesperrt. Der Verkehr der B 14 wird über die Benz-, Mercedesstraße und König-Karls-Brücke umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Hinweise im Leitsystem Neckarpark zu beachten.