Der Serienklassiker "Unsere kleine Farm" kehrt schon in wenigen Monaten in neuer Form auf die Bildschirme zurück. Jetzt zeigt der Streamingdienst Netflix erstmals ausführliche Szenen mit der neuen Familie Ingalls.

"Unsere kleine Farm" war in den 1970er- und 1980er-Jahren für viele Menschen ein fester Bestandteil des Fernsehalltags. Viele Jahre später kehrt die Familie Ingalls in einem Reboot bei Netflix zurück. Der Streamingdienst hat am 13. April einen Teaser-Trailer veröffentlicht, in dem erste Szenen mit den neuen Ingalls zu sehen sind.

Die neue Serie basiert - wie auch schon die alte - auf den Büchern von Laura Ingalls Wilder (1867-1957). Netflix verrät noch nicht allzu viele Einzelheiten, beschreibt die Produktion aber als "teils optimistisches Familiendrama, teils dramatische Überlebensgeschichte und teils Einblick in die Ursprünge des US-amerikanischen Westens".

"Sie waren glücklich, weil sie eine Familie waren"

"Vor langer, langer Zeit verließen Pa und Ma und Mary und Laura ihr Haus in den Big Woods von Wisconsin", wird in dem kurzen Teaser-Trailer zu atmosphärischen Bildern voller Aufbruchsstimmung erzählt. "Sie waren glücklich, weil sie eine Familie waren. Und zusammen sein konnten."

"Für ein neues Leben in den Weiten der Prärie ließen sie alles hinter sich", teilt der Streamingdienst zum Trailer auf YouTube außerdem mit. Die Familie Ingalls sei "auf der Suche nach dem, was 'Zuhause' wirklich bedeutet". Crosby Fitzgerald spielt in der "Unsere kleine Farm"-Neuauflage die Mutter Caroline, Vater Charles wird von Luke Bracey verkörpert. Alice Halsey wird zur Laura Ingalls, Skywalker Hughes zu Mary. Weitere Darstellerinnen und Darsteller sind unter anderem Jocko Sims, Warren Christie, Meegwun Fairbrother und Alyssa Wapanatâhk.

Ob Nostalgie für Serienfans aufkommt, die das Original kennen, wird sich schon in wenigen Monaten zeigen. Abrufbar ist die neue Serie ab dem 9. Juli bei Netflix.