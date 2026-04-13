Der Serienklassiker "Unsere kleine Farm" kehrt schon in wenigen Monaten in neuer Form auf die Bildschirme zurück. Jetzt zeigt der Streamingdienst Netflix erstmals ausführliche Szenen mit der neuen Familie Ingalls.
"Unsere kleine Farm" war in den 1970er- und 1980er-Jahren für viele Menschen ein fester Bestandteil des Fernsehalltags. Viele Jahre später kehrt die Familie Ingalls in einem Reboot bei Netflix zurück. Der Streamingdienst hat am 13. April einen Teaser-Trailer veröffentlicht, in dem erste Szenen mit den neuen Ingalls zu sehen sind.