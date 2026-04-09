Glen Powell liefert in "How to Make a Killing" erneut eine tolle Performance ab. Der Film ist ein smarter Thriller mit bissigem Humor, der durch seine hervorragende Besetzung punkten kann. Gegen Ende geht der Dramedy jedoch die Puste aus.
Glen Powell (37) war gerade einmal ein Teenager, als er 2003 in "Spy Kids 3-D: Game Over" erstmals auf der Leinwand zu sehen war. In den Jahren danach hielt er seine Karriere mit kleineren Rollen am Leben, ohne den ganz großen Wurf zu landen. Das änderte sich 2022, als er in "Top Gun: Maverick" an der Seite von Tom Cruise (63) zu sehen war - eine Rolle, die seine Karriere von Grund auf veränderte. Seitdem gilt Powell als einer der gefragtesten Hauptdarsteller Hollywoods.