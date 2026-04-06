Ab dem 9. April: Carolin Kebekus kommt mit ihrer gleichnamigen Show zurück

Die "Carolin Kebekus Show" geht in eine neue Runde. In sieben Folgen in der ARD setzt sich die Komikerin wieder mit brisanten Themen wie Female Rage, Therapiekultur und Sex im Elternalltag auseinander.

Carolin Kebekus (45) ist zurück: Ab Donnerstag, dem 9. April, laufen im Ersten (23:35 Uhr) und in der ARD Mediathek (19:30 Uhr) sieben neue Folgen der "Carolin Kebekus Show". Thematisch geht es laut Pressemitteilung diesmal um Dinge wie Female Rage, Therapie als gesellschaftliches Massenphänomen und die Frage, wie Intimität im Familienalltag überhaupt noch funktionieren soll, wenn der Mental Load die Romantik längst verdrängt hat.

"Es ist ja krass, was gerade an Themen und Nachrichten auf uns einprasselt - das löst auch bei mir unzählige Gefühle aus: Wut, Staunen, Ratlosigkeit... aber vor allem Ungeduld darauf, dass meine Show endlich weitergeht!", wird Kebekus zitiert. In ihre Show könne sie "die ganzen Gefühle zusammen mit meinem Team rauslassen - und dabei praktischerweise auch noch in verdammt viel Spaß verwandeln." Das Thema der ersten Folge lautet "Wut", wie die Show auf Instagram ankündigt.

Prominente Gäste

Präsentiert wird das Thema der Folge sowie wochenaktuelle Geschehnisse wie gewohnt mit einer Mischung aus Stand-up, Themenstücken, Einspielern und Gästetalk. Dazu geladen sind in der neuen Staffel unter anderem Rapperin Lady Bitch Ray, Journalistin Anna Dushime sowie die Schauspieler Michael Bully Herbig und Edin Hasanovic. Mit Marie Lina Smyrek, Mirella, Maraam, Tarkan Bagci sowie Niklas und David kehren die bekannten "Die Carolin Kebekus Show"-Gesichter wieder mit Studioaktionen, Sketchen und Einspielfilmen zurück.

Nach den ersten sieben Folgen geht es ab dem 22. Oktober schon mit der zweite Staffelhälfte mit weiteren sieben Episoden weiter.

Die "Carolin Kebekus Show" läuft seit Mai 2020 im Ersten, mittlerweile wurden sieben Staffeln mit insgesamt 56 Episoden produziert. 2021 wurde das Format mit dem Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet.