Ab dem 9. April: Carolin Kebekus kommt mit ihrer gleichnamigen Show zurück

Die "Carolin Kebekus Show" geht in eine neue Runde. In sieben Folgen in der ARD setzt sich die Komikerin wieder mit brisanten Themen wie Female Rage, Therapiekultur und Sex im Elternalltag auseinander.
Carolin Kebekus (45) ist zurück: Ab Donnerstag, dem 9. April, laufen im Ersten (23:35 Uhr) und in der ARD Mediathek (19:30 Uhr) sieben neue Folgen der "Carolin Kebekus Show". Thematisch geht es laut Pressemitteilung diesmal um Dinge wie Female Rage, Therapie als gesellschaftliches Massenphänomen und die Frage, wie Intimität im Familienalltag überhaupt noch funktionieren soll, wenn der Mental Load die Romantik längst verdrängt hat.