Ab dem 6. Juni: Daniela Katzenberger liefert neue Folgen ihrer Dokusoap

1 Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis erobern in den neuen Folgen ihrer Dokusoap den roten Teppich. Foto: RTL

Nach ihrem erfolgreichen Comeback bei VOX gibt es bald wieder Neues von Daniela Katzenberger: Ab dem 6. Juni zeigt der Sender eine neue Staffel ihrer Dokusoap - mit emotionalen Momenten auf dem roten Teppich, einer Reise nach Las Vegas und einem Wiedersehen mit ihrer früheren Nanny.











Deutschlands bekannteste Kultblondine ist zurück auf dem Bildschirm: Nach ihrem erfolgreichen VOX-Comeback startet Daniela Katzenberger (38) am 6. Juni in eine neue Staffel ihrer gleichnamigen Dokusoap - mit frischen Einblicken in ihr Leben.