Mit viel Action, Tempo und 80er-Jahre-Charme kehrt die Actionfigur He-Man mit "Masters of the Universe" zurück auf die große Leinwand. Die Neuverfilmung überzeugt mit einem spielfreudigen Ensemble, bleibt erzählerisch jedoch auf vertrautem Terrain.
1982 brachte Mattel mit He-Man eine neue Actionfigur auf den Markt und legte damit den Grundstein für die langlebige Reihe "Masters of the Universe". Hinter dem muskelbepackten Helden steckt Prinz Adam, der als Beschützer von Eternia und der Burg Grayskull gegen den finsteren Skeletor antritt. Schon ein Jahr später folgte mit "He-Man - Tal der Macht" die erste Zeichentrickserie, während die Realverfilmung von 1987 mit Dolph Lundgren (68) beim Publikum weitgehend durchfiel.