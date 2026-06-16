Der erste offizielle Trailer zu "Shrek 5" ist da. Universal Pictures schickt den grünen Oger nach 17 Jahren zurück auf die Leinwand - und offenbar ins Gefängnis. Mike Myers, Cameron Diaz und Eddie Murphy sind wieder als Shrek, Fiona und Esel zu hören.
Der grüne Oger ist zurück: Universal Pictures hat am Dienstag den ersten offiziellen Trailer zu "Shrek 5" veröffentlicht - der erste Film der Reihe seit "Für immer Shrek" aus dem Jahr 2010. Mike Myers (63), Cameron Diaz (53) und Eddie Murphy (65) leihen erneut Shrek, Fiona und dem Esel ihre Stimmen. In die Kinos kommt der Film am 30. Juni 2027.