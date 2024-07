Frank Rosin präsentiert eine neue Kochshow in Sat.1. Zum Auftakt von "Wer kocht das Beste für die Gäste?" tritt er gegen einen "The Taste"-Kollegen an.

Frank Rosin (57) stellt sich einer neuen Herausforderung. Der bekannte Koch wird in "Wer kocht das Beste für die Gäste?" (ab 3. Juli wöchentlich eine neue Folge um 20:15 Uhr in Sat.1 und sieben Tage vorher auf Joyn) seine Kochkünste unter Beweis stellen. Ein Duellant und eine ehrliche Jury warten auf ihn.

"Sechs der bekanntesten Promi-Top-Köche treten mit ihrem Team gegen mich und mein Team an. Es wird sehr lustig", verspricht Rosin in einem Instagram-Post. Der Koch wird pro Folge von einem Kollegen herausgefordert. Gemeinsam müssen sie sich in drei Runden 33 Gästen stellen, die laut Ankündigung die Gastgeberqualitäten und natürlich das Essen der Duellanten als Jury bewerten. Wer nach dem dritten Gang die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer auf seiner Seite hat, gewinnt das Duell. Zum Auftakt wird Alexander Herrmann (53) gegen Rosin antreten. Der fränkische Koch ist ein alter Hase im Kochfernsehen.

Lesen Sie auch

Diese Köche treten gegen Frank Rosin an

Bereits Ende der 90er Jahre kochte er im "Kochduell" bei VOX. Später folgten Auftritte bei "Kerners Köche", "Lanz kocht!" oder "Kitchen Impossible". Seit 2013 gehört er zudem zum Team der "The Taste"-Coaches und konnte mit seinem Team bereits mehrmals in der Sat.1-Kochshow siegen. Das blieb Frank Rosin bisher verwehrt. Er ist ebenfalls bereits seit Staffel eins bei "The Taste" mit dabei, legte nur im Frühjahr 2023 eine Pause ein. Bekannt wurde Rosin durch seine Sendungen "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!" oder "Rosins Heldenküche".

In fünf weiteren Folgen von "Wer kocht das Beste für die Gäste?" werden ebenfalls bekannte Gesichter des Kochuniversums die Herausforderung gegen Rosin annehmen. Mit dabei sind Cornelia Poletto (52), Johann Lafer (66), Ali Güngörmüs (47), Mario Lohninger (50) und The Duc Ngo (49). Moderieren wird die Sendung Jana Ina Zarrella (47). Die ehemalige "Love Island"-Moderatorin bringt kulinarische TV-Erfahrung mit: Seit 2022 sitzt sie in der Jury von "Grill den Henssler".