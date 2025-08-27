Mit "The Terminal List: Dark Wolf" startet auf Prime Video die Vorgeschichte zur Actionserie mit Chris Pratt. Darin steht jedoch eine andere wohlbekannte Figur im Mittelpunkt.

Ab 27. August verpasst Prime Video der Actionserie "The Terminal List" unter dem Beinamen "Dark Wolf" ein Prequel. Darin schlüpft erneut Chris Pratt (46) in seine Rolle als kampferprobter Navy Seal Lieutenant Commander James Reece, im Gegensatz zur Hauptserie ist seine Figur jedoch nicht der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Handlung. Doch auch den neuen Hauptcharakter kennt man aus der Originalserie, die auf dem gleichnamigen Roman von Jack Carr (50) basiert. Das sollte man über "Dark Wolf" wissen.

Darum geht es in "The Terminal List: Dark Wolf" Die Prequel-Serie spielt einige Jahre vor der ersten Staffel von "The Terminal List" und dreht sich um den Werdegang der Figur Ben Edwards, erneut verkörpert von "True Detective"-Star Taylor Kitsch (44). Edwards lernten Zuschauerinnen und Zuschauer der Hauptserie als ehemaligen Navy Seal kennen, der inzwischen als Agent für den US-amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA arbeitet. In "Dark Wolf" erfahren wir mehr von seiner Zeit als Navy Seal an der Seite von Pratts Charakter James Reece und wie die beiden Freunde wurden, die füreinander sterben würden. Auch das Prequel befasst sich mit den Schrecken des Krieges und die Opfer, die er den Menschen abverlangt.

In der ersten Staffel von "The Terminal List" wirkten unter anderem "Crazy Rich Asians"-Star Constance Wu, Schwarzenegger-Spross (und Pratts Schwager) Patrick sowie Elvis-Enkelin Riley Keough mit. Auf die drei müssen Fans in "Dark Wolf" zwar verzichten, dafür gibt es namhafte Neuzugänge: "Game of Thrones"-Schauspieler Tom Hopper stößt ebenso zum Cast wie Luke Hemsworth, der ältere Bruder von Chris und Liam Hemsworth. Hopper spielt den Navy Seal Lieutenant Raife Hastings, Hemsworth einen CIA-Mitarbeiter namens Jules Landry.

Mehr "The Terminal List" ist schon unterwegs

Die erste Staffel von "The Terminal List: Dark Wolf" umfasst sieben Episoden. Die ersten drei davon erscheinen allesamt am 27. August, danach geht es wöchentlich weiter bis zum Finale am 24. September. Ob es eine zweite Season geben wird, steht im Gegensatz zur Hauptserie noch nicht fest. Für neue Episoden von "The Terminal List" begannen im Juni dieses Jahres die Dreharbeiten.