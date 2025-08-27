Mit "The Terminal List: Dark Wolf" startet auf Prime Video die Vorgeschichte zur Actionserie mit Chris Pratt. Darin steht jedoch eine andere wohlbekannte Figur im Mittelpunkt.
Ab 27. August verpasst Prime Video der Actionserie "The Terminal List" unter dem Beinamen "Dark Wolf" ein Prequel. Darin schlüpft erneut Chris Pratt (46) in seine Rolle als kampferprobter Navy Seal Lieutenant Commander James Reece, im Gegensatz zur Hauptserie ist seine Figur jedoch nicht der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Handlung. Doch auch den neuen Hauptcharakter kennt man aus der Originalserie, die auf dem gleichnamigen Roman von Jack Carr (50) basiert. Das sollte man über "Dark Wolf" wissen.