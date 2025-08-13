Ab dem 26. August: With Love, Meghan: Neue Folgen kommen schon in zwei Wochen

Ende August begrüßt Herzogin Meghan die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder in ihrer Lifestyle-Welt. Ein Trailer stimmt auf neue Folgen von "With Love, Meghan" ein.
Leichtherzig und nahbar zeigt sich Herzogin Meghan (44) in einem frisch veröffentlichten Trailer zur zweiten Staffel ihrer Lifestyle-Serie "With Love, Meghan". Sie kocht, backt Brot, lacht, widmet sich künstlerischen Projekten und den Blumen, lädt befreundete Promis ein und genießt das Leben. In dem Clip gibt es aber auch eine kleine Enthüllung über ihren Ehemann: Prinz Harry (40) ist kein Fan von Hummer!