Ab dem 22. August auf Joyn: Good Luck Guys: Das sind die zwölf Kandidaten der zweiten Staffel

Zwölf Reality-Stars tauschen ihre luxuriöse Existenz gegen unbarmherzige Prüfungen am Lost Beach in Thailand. Die zweite Staffel von "Good Luck Guys" verspricht Spannung und Drama, wenn die Teilnehmer ums pure Überleben und den Sieg kämpfen.

Für zwölf Reality-Stars geht es ab Donnerstag, den 22. August, am Lost Beach in Thailand wieder ums pure Überleben. Denn dann startet die zweite Staffel des Reality-Formats "Good Luck Guys" auf dem Streamingdienst Joyn. Auch in der neuen Staffel stellen sich die TV-Persönlichkeiten in Zweierteams verschiedenen Herausforderungen und tauschen ihr Luxusleben gegen unbarmherzige Prüfungen im tropischen Paradies. Für diese zwölf Reality-Stars heißt es dann Holzhütte statt Villa.

"Good Luck Guys": Diese zwölf Reality-Stars kämpfen ums Überleben

In der achten Staffel von "Love Island" suchten die Zwillinge Vanessa und Jenny Grassl (22) gemeinsam die große Liebe. Den passenden Partner fanden sie zwar nicht, dafür kämpfen die Schwestern nun am Lost Beach gemeinsam ums Überleben.

Lesen Sie auch

Bei "Are You The One?" und der Schweizer Version von "Der Bachelor" suchte das selbsternannte It-Girl Sabrina Wlk (26) bereits nach Mr. Right. Die große Liebe blieb der gebürtigen Österreicherin zwar bisher verwehrt, aber vielleicht entpuppt sich ja ihr bisher unbekannter Team-Partner als "Perfect Match".

Ob das Ex-Paar Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26) ihre Streitigkeiten von "Temptation Island" beiseite schieben und sich den Herausforderungen am Lost Beach stellen kann, wird sich ab dem 22. August zeigen. Denn dann muss das ehemalige Duo, das bei "Bachelor in Paradise" zusammenfand, seine Teamfähigkeit erneut unter Beweis stellen.

Luxus gegen Survival-Games tauschen auch "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Jill Lange (23) und "GNTM"-Kandidatin Liliana Maxwell (23). Ebenso kämpfen "Charming Boy" Aaron Königs (29), Reality-Star Eric Sindermann (35) und "DSDS"-Star Daniele Negroni (28) um den Sieg in Thailand. Komplettiert werden die Reality-Stars am Lost Beach von "Forsthaus Rampensau"-Star Kevin "Flocke" Platzer (25), Influencer Tobias Wegener (31), "Biggest Loser"-Gewinnerin Valentina Mansuato (35) und Social-Media-Star Ehrenmannrius (24).

Das erwartet die Kandidaten

In Zweier-Teams werden die Reality-Sternchen am Lost Beach in Thailand verschiedene Challenges bewältigen müssen und können dafür Perlen sammeln, die ihre Lebensumstände auf der Insel verbessern. Am Ende winkt ein Preisgeld von 20.000 Euro.