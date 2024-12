Ab dem 20. März 2025 in den Kinos: Neuer Trailer zu Disneys Schneewittchen veröffentlicht

1 Rachel Zegler in der Hauptrolle des Schneewittchen. Foto: © Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Mit "Schneewittchen" lässt Disney den Zeichentrickfilmklassiker "Schneewittchen und die sieben Zwerge" von 1937 neu aufleben. Der neue Trailer der Realverfilmung verspricht schon jetzt viele neue Lieder.











Ein weiterer Trailer gibt neue Einblicke in "Schneewittchen"(2025). Am 20. Dezember hat Disney Deutschland überraschend einen weiteren Trailer zur Realverfilmung auf YouTube veröffentlicht - und der verspricht so einiges: Wie dem Clip zu entnehmen ist, ist die Neuinszenierung des Filmklassikers aus dem Jahr 1937 mit vielen neuen Songs und noch mehr magischen Momenten gespickt.