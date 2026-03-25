Ab dem 20. April auf VOX: First Dates Hotel kehrt zurück - ohne Rezeptionistin Aline

"First Dates Hotel" startet mit einem neuen Gesicht am Empfang in die siebte Staffel: Rezeptionistin Ashanti übernimmt, während sich Aline nach mehreren Jahren aus dem Format verabschiedet. Die neuen Folgen gibt es ab dem 20. April zu sehen.

Bei "First Dates Hotel" steht in Staffel sieben ein besonderer Wechsel an: Publikumsliebling Aline ist nicht mehr dabei. Stattdessen begrüßt künftig Ashanti die Singles an der Rezeption. "Wie alle Formate entwickeln wir auch 'First Dates Hotel' kontinuierlich weiter - und öffnen mit dem neuen Hotelkonzept in Staffel 7 auch am Empfang ein neues Kapitel für die Liebe auf den ersten Blick", begründet VOX auf Anfrage von spot on news den Wechsel. "Mit Ashanti begrüßen wir daher eine neue Rezeptionistin, die unsere Gäste herzlich in Empfang nimmt. Aline hat das Format in den vergangenen Jahren mitgeprägt und wir danken ihr herzlich für ihren Einsatz bei 'First Dates Hotel'."

Abgeschiedenes Hotel in den Bergen Die neue Staffel umfasst acht Folgen und ist ab dem 20. April bei VOX sowie auf RTL+ zu sehen. Die Ausstrahlung erfolgt jeweils montags um 20:15 Uhr. Roland Trettl (54) kehrt als Gastgeber zurück, während mit Ashanti an der Rezeption und Iván als Taxifahrer zwei neue Gesichter dazukommen. Neu ist in dieser Staffel aber nicht nur das Team, sondern auch das Setting: Zwar bleibt Mallorca der Schauplatz, die Gäste werden diesmal jedoch erstmals in einem abgeschiedenen Hotel in den Bergen des Puig de Galatzó empfangen.

Bewährt sind hingegen die Zutaten "Liebe, Lachen und große Gefühle unter Palmen", wie es in der Ankündigung zu den neuen Folgen heißt. Singles unterschiedlichen Alters treffen in entspannter Atmosphäre ihr Blind Date. Auf dem offiziellen Instagram-Account werden "Sonnenuntergänge, die unter die Haut gehen, prickelnde Drinks, knisternde Begegnungen und jede Menge Herzklopfen" versprochen. "Ob Funkenflug beim ersten Blick, aufregende Dates oder unvergessliche Momente...hier ist alles dabei."

Besondere Konstellationen in der siebten Staffel

Diesmal sorgen zusätzlich besondere Konstellationen für Spannung. So muss sich ein Mann zwischen gleich drei Frauen entscheiden. Auch eine Dreiecksgeschichte wird angekündigt, die für eine weitere Premiere sorgt: Gastgeber Roland Trettl organisiert erstmals ein "Third Date".

"First Dates Hotel" ist ein Ableger von "First Dates - Ein Tisch für zwei". Der Südtiroler Trettl ist das Gesicht beider Sendungen. "First Dates - Ein Tisch für zwei", das montags bis freitags am Vorabend um 18 Uhr bei VOX läuft, startete 2018, der Ableger zwei Jahre später.