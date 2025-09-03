Ab dem 15. Oktober: Hubert ohne Staller kehrt mit zehn neuen Folgen zurück

Nach eineinhalb Jahren Pause kehrt "Hubert ohne Staller" ins ARD-Vorabendprogramm zurück. Ab 15. Oktober zeigt das Erste zehn neue Folgen mit Christian Tramitz und Michael Brandner in den Hauptrollen.

Nach eineinhalb Jahren Pause kehrt die beliebte Krimiserie "Hubert ohne Staller" ins ARD-Vorabendprogramm zurück. Ab dem 15. Oktober strahlt das Erste mittwochs um 18:50 Uhr insgesamt zehn neue Folgen der humorvollen Serie aus. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Die beiden Schauspieler Christian Tramitz (70) und Michael Brandner (73) schlüpfen dabei wieder in die Rollen der eigenwilligen Polizeiobermeister Franz Hubert und Reimund Girwidz.

Den Auftakt macht die Episode "Wenn die Musik spielt" - und die startet direkt mit einem dramatischen Fall: Ein Musiker wird in den Starnberger See gestoßen und ertrinkt. Alles deutet auf Mord hin, weshalb das ungleiche Ermittler-Duo in bewährt kauziger Manier die Ermittlungen aufnimmt.

Unterstützt werden Hubert und Girwidz einmal mehr von ihrem Kollegen Martin Riedl, gespielt von Paul Sedlmeir (44), und Polizistin Christina Bayer (Mitsou Jung, 27), die mit ihrem Fleiß zunehmend ihre Kollegen beeindruckt. Revierchefin Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau, 59) ist ebenso weiterhin mit von der Partie.

Gewohnt schräge bis kuriose Fälle

Die neuen Episoden versprechen wie gewohnt skurrile Unterhaltung. Neben dem ertrunkenen Musiker wird eine Leiche kunstvoll im Sand verbuddelt gefunden. Ein Mitarbeiter des Baureferats endet im Beton, während ein Versicherungsmakler nur noch häppchenweise auftaucht - zunächst findet man nur seinen Fuß in einem Wanderschuh.

Besonders frostig wird es für Eismeister Ewald, dessen Leiche im Eisstadion aufgefunden wird. Als Gerichtsmedizinerin Dr. Fuchs (Susu Padotzke, 49) zu einem Podcast-Interview eingeladen wird, wird ausgerechnet die Moderatorin zu einem echten Fall. Ein Solarpaneel entwickelt sich außerdem zur tödlichen Waffe, während Dr. Fuchs an der Teilnahme an einem Trachten-Beauty-Wettbewerb gehindert wird - woraufhin sich Chefin Kaiser ein Dirndl überzieht.

Fortsetzung bereits bestätigt

Die zuletzt rund zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich freuen: Auch für 2026 sind bereits weitere Folgen der unterhaltsamen Krimiserie angekündigt.