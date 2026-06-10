Ein prominenter Überraschungsbesuch am Filmset: Während der Dreharbeiten zu Steven Spielbergs neuem Sci-Fi-Film "Disclosure Day" schaute Ex-US-Präsident Barack Obama vorbei - und sorgte damit für Staunen bei der Besetzung.

Bei den Dreharbeiten zu Steven Spielbergs (79) neuem Film "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" kam es zu einem überraschenden Besuch: Ex-US-Präsident Barack Obama (64) schaute am Set vorbei und sorgte damit offenbar für große Augen bei der Besetzung. Schauspielerin Eve Hewson (34), die in dem Science-Fiction-Film mitspielt, bestätigte den Besuch am Montag bei der Premiere in New York im Gespräch mit dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter".

Hewson sei an diesem Tag zunächst ganz normal zur Arbeit gekommen - bis ihr plötzlich ungewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen auffielen. "Ich kam einfach nervös zur Arbeit, um meine Szene zu drehen, dann war da der Secret Service und dann tauchte Barack Obama auf", schilderte sie die Situation.

Der unerwartete Besuch habe den Druck zusätzlich erhöht: "Stellen Sie sich Ihren schlimmsten Arbeitstag vor - und dann kommt Obama, um Ihnen zuzusehen. Es war verrückt, aber wahrscheinlich auch die außergewöhnlichste Erfahrung, die ich je in meinem Leben machen werde. Ich werde sie immer in guter Erinnerung behalten."

Spielberg ist seit Jahren mit den Obamas befreundet

Bereits im Mai hatte Steven Spielberg den Besuch am Set seines Films "Disclosure Day" öffentlich gemacht. In Michelle Obamas (62) Podcast "IMO" berichtete er, dass der ehemalige US-Präsident während der Dreharbeiten vorbeigeschaut habe. Dabei habe Obama auch scherzhaft klargemacht, wie wichtig es ihm sei, den Film möglichst früh zu sehen.

"Er sagte, wenn er nicht zu den Ersten gehöre, die den Film sehen, würde er ihn sich nur auf dem iPhone ansehen", erzählte Spielberg. "Und er sagte, er würde ihn nicht im Querformat ansehen, sondern nur im Hochformat." Spielberg, der seit vielen Jahren mit der Familie Obama befreundet ist, betonte zudem, wie besonders der Besuch war: "Disclosure Day" sei das erste Filmset gewesen, das der frühere Präsident überhaupt besucht habe.

Darum geht es in "Disclosure Day"

Im Mittelpunkt des Films steht eine Welt, die kurz vor einer beispiellosen Enthüllung steht. Auslöser der Ereignisse ist ein mysteriöses Phänomen, in das eine Wettermoderatorin eines Lokalsenders (Emily Blunt) hineingezogen wird und das daraufhin das Vertrauen in politische Institutionen, Wissenschaft und Medien gleichermaßen erschüttert.

Neue Hinweise deuten darauf hin, dass außerirdisches Leben existieren könnte. Gemeinsam mit Dr. Daniel Kellner (Josh O'Connor) und Noah Scanlon (Colin Firth) - zwei Aktivisten einer geheimen Whistleblower-Organisation - versucht sie, die Herkunft der Signale und deren mögliche Absichten zu entschlüsseln. Der Film startet am 10. Juni in den Kinos.