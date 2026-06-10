Ein prominenter Überraschungsbesuch am Filmset: Während der Dreharbeiten zu Steven Spielbergs neuem Sci-Fi-Film "Disclosure Day" schaute Ex-US-Präsident Barack Obama vorbei - und sorgte damit für Staunen bei der Besetzung.
Bei den Dreharbeiten zu Steven Spielbergs (79) neuem Film "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" kam es zu einem überraschenden Besuch: Ex-US-Präsident Barack Obama (64) schaute am Set vorbei und sorgte damit offenbar für große Augen bei der Besetzung. Schauspielerin Eve Hewson (34), die in dem Science-Fiction-Film mitspielt, bestätigte den Besuch am Montag bei der Premiere in New York im Gespräch mit dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter".