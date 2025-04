Ab dem 10. April in der Mediathek: Barbara Meier taucht in ZDFneo-Serie Crystal Wall auf

1 Barbara Meier (l.) neben Phenix Kühnert in der ZDF-Serie "Crystal Wall". Foto: ZDF/Omri Aloni

Die neue New-Adult-Serie "Crystal Wall" startet in wenigen Tagen in der ZDF-Mediathek. Besonders in den ersten Folgen lohnt es sich, genau hinzusehen: Model Barbara Meier hat eine Gastrolle ergattert.











Mit ihrem Sieg bei "Germany's next Topmodel" im Jahr 2007 gelang Barbara Meier (38) der Durchbruch als Model. Seit einigen Jahren hat sie auch an der Schauspielerei Gefallen gefunden. Ab dem 10. April ist sie in der neuen ZDF-Serie "Crystal Wall" zu sehen. Ihre Rolle Valerie hat sich in der Kunstszene etabliert und will einen Deal mit dem Millionenerben Nicolas Dardenne zum Kauf einer Galerie machen.