Ab dem 10. April im Kino: The Amateur: Bond-Schurke Rami Malek wird selbst zum Agenten-Azubi

Oscarpreisträger Rami Malek meldet sich mit einer Kino-Hauptrolle zurück. In "The Amateur" begibt er sich als introvertierter CIA-Mitarbeiter auf einen Rachefeldzug.

Die letzte Kino-Hauptrolle von Oscarpreisträger Rami Malek (43) liegt nun schon Jahre zurück. Einen tragenden Part hatte er im 2021 erschienenen "James Bond: Keine Zeit zu sterben" inne, in dem er als Bösewicht mit dem wenig subtilen Namen Lyutsifer Safin Daniel Craig (57) das Leben schwermachte. Am 10. April erscheint nun der Film "The Amateur", in dem Malek den titelgebenden Grünschnabel mimt, der sich auf einen Rachefeldzug begibt. Vom Spion-Schreck mauserte er sich nun also selbst zum Agenten-Azubi.

Heller, Charlie Heller - darum geht es

In "The Amateur" verkörpert Malek den introvertierten CIA-Mitarbeiter Charlie Heller, dessen Leben eine dramatische Wendung nimmt, als seine Frau bei einem Terroranschlag in London ums Leben kommt. Der brillante Codeknacker arbeitet eigentlich zurückgezogen im Keller des CIA-Hauptquartiers in Langley, wo er verschlüsselte Nachrichten dekodiert und analysiert.

Doch der tragische Verlust seiner Partnerin verändert den stillen Analytiker grundlegend. Als seine Vorgesetzten bei der CIA keine Anstalten machen, die Verantwortlichen für den Anschlag zur Rechenschaft zu ziehen, fasst Heller einen folgenschweren Entschluss: Er wird selbst aktiv und begibt sich auf einen riskanten Rachefeldzug.

Keine Komödie

Auch wenn der Titel es womöglich vermuten lässt, bei "The Amateur" handelt es sich um keine Agenten-Satire. Der Streifen ist, wie die Inhaltsangabe zeigt, ein Thriller mit schwerer Thematik über Terror, Rache und Gewalt. Statt einer ausgebildeten Killermaschine, wie zum Beispiel Liam Neeson in den "Taken"-Filmen, sinnt hier ein schmächtiger Normalo, der das Glück hat, an der notwendigen CIA-Informationsquelle zu sitzen, auf Vergeltung. "The Amateur" ist also mehr "Death Sentence" mit Kevin Bacon denn "John Wick" mit Keanu Reeves. Zudem lässt Malek quasi seine Paraderolle als verschrobenes Computergenie wiederaufleben, dank der er in der Serie "Mr. Robot" einst zu Ruhm gelangte.

Neben Malik kann "The Amateur" einen talentierten Cast vorweisen. So wirken darin unter anderem auch Laurence Fishburne, Jon Bernthal, Rachel Brosnahan und Michael Stuhlbarg mit. Als Regisseur der Verfilmung des gleichnamigen Romans zeichnet derweil James Hawes verantwortlich. Hawes ist ein noch recht unbeschriebenes Regie-Blatt, zuletzt hatte er aber mit einem denkbar konträren Werk für erste Ausrufezeichen gesorgt: Mit dem berührenden Biopic "One Life", in dem Anthony Hopkins den Briten Nicholas Winton verkörpert, der Hunderten jüdischen Kindern während des Zweiten Weltkriegs das Leben gerettet hatte.