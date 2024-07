Ab August in RTL-Daily: Das hat Hardy Krüger Jr. mit seiner neuen GZSZ-Rolle gemein

Ob er wohl mehr gute Zeiten oder mehr schlechte Zeiten erleben wird? Hardy Krüger Jr. (56) ist ab Anfang August bei "GZSZ" zu sehen. Schon vorab stellt der Schauspieler seine Figur vor und verrät unter anderem, welche Gemeinsamkeiten er und der Charakter haben, aber auch welche Unterschiede es gibt.

Hardy Krüger Jr. als Lars Brunner: Wer ist der "GZSZ"-Arzt?

"Ich spiele Lars Brunner, den Ex-Freund von Maren", erklärt Hardy Krüger Jr. im Gespräch mit dem Sender. "Die beiden haben Lilly und Jonas in die Welt gesetzt und waren ein gutes, fröhliches Paar." Zwar habe Lars anfangs auch in seiner Vaterrolle eine gute Figur gemacht, "doch als er nach Amerika ging, verschlechterte sich der Kontakt zu seinen Kindern, da er sich auf seine Karriere konzentrierte". Laut RTL verlor Lars den Kontakt zu Jonas (Felix van Deventer, 28) und Lilly (Iris Mareike Steen, 32).

Die Figur habe dem Schauspieler zufolge schon immer Arzt werden wollen. Lars ging nach dem Studium in die USA, um sich dort auf plastische Chirurgie zu spezialisieren. "Dafür nahm er die lange Abwesenheit von seiner Familie in Berlin in Kauf, was sich als großer Fehler herausstellte", erklärt der 56-Jährige. "Er liebt das Leben und hat immer einen Spruch auf Lager, nimmt aber seinen Job sehr ernst und ist verantwortungsvoll." Lars pflege ein gutes Verhältnis zu seiner Ex-Partnerin Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen, 48).

Zwischen Disziplin und Offenheit

Hardy Krüger Jr. spricht auch über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen ihm und der Rolle. "Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann setze ich alles daran, es zu schaffen. Ehrgeiz und Disziplin sind uns beiden nicht fremd", erklärt der Schauspielstar. "Die Lebenslust und Leichtigkeit gefallen uns beiden, und wir lachen gerne über uns selbst, was aber auch dazu führen kann, dass wir in Fettnäpfchen treten."

Ein großer Unterschied sei hingegen, dass die Rolle Arzt sei und er nun einmal Schauspieler. Aber auch im Wesen der beiden gibt es Gegensätze: "Er geht offen auf Menschen zu, während ich eher der Typ bin, der sich zurückzieht, wenn er nicht gerade auf der Bühne steht."

Gereizt an der Rolle des Lars Brunner habe Hardy Krüger Jr. unter anderem, dass diese "viele Ebenen" besitze "und es gibt auch unangenehme Dinge, die er bewältigen muss. Das macht eine Figur glaubwürdig und sorgt dafür, dass sie sich entwickelt."

Hardy Krüger Jr. wird am 6. August ab 19:40 Uhr erstmals in der beliebten RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (auch via RTL+) in Folge 8.077 zu sehen sein. Er verspricht den Fans der Sendung: "Es gibt viele Gründe, einzuschalten. Ein besonderer Grund ist sicher, dass vieles passieren wird, was der Zuschauer nicht erwartet."