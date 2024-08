Zahlreiche Studien belegen, dass sich Yoga positiv auf den Körper und den Geist auswirken kann. So wird vor allem die Beweglichkeit gefördert und die Muskulatur gestärkt. Da beim Yoga auch Meditation (Dhyana) praktiziert und aktiv die Entspannung gefördert wird, kann es sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden auswirken, Stress reduzieren und Beschwerden wie Migräne oder auch Rückenschmerzen lindern. Wer in Stuttgart auf die Yogamatte oder auch das Meditationskissen will, findet eine bunte Vielzahl an Yoga Studios, die zahlreiche Kurse anbieten.

Yoga für den Körper und den Geist

Klassischerweise gehören zum Yoga nicht nur Körperübungen, die sogenannten Asanas, sondern auch Atemübungen (Pranayama), Entspannung und Reflexion sowie Ernährungsempfehlungen. So kann die Praktik ganzheitlich zu einem verbesserten allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Während im Internet zahlreiche, auch kostenlose, Video-Angebote existieren, lohnt es sich als Einsteiger einen Kurs zu belegen. Erfahrene Yoga-Lehrer können wichtige Tipps und Hilfestellungen geben, die der korrekten Ausführung der Übungen dienen und somit die gewünschte Wirkung erzielen.

Besonders beliebte Yoga Studios in Stuttgart

In Stuttgart lassen sich zahlreiche Yoga Studios und Kursangebote finden. Im Folgenden sind einige besonders beliebte Studios vorgestellt (basierend auf ihren Google Rezensionen). Über diese Auswahl hinaus, gibt es noch zahlreiche weitere sehr gut bewertete Studios in Stuttgart. Für einen Gesamtüberblick lohnt sich die Eigenrecherche. Die folgende Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Namotoyoga

Dieses Yogastudio liegt mitten im Stuttgarter Westen und wird auf Google mit herausragenden fünf von fünf Sternen bewertet. Hier erwartet Teilnehmende eine angenehme und wertschätzende Wohlfühlatmosphäre in einem kleinen und geschmackvollen Studio. In kleineren Gruppen kann hier vom Early-Bird bis zum Afterwork-Yogi jeder teilnehmen. Bei gutem Wetter geht es auch mal nach Draußen – Outdooryoga ist gesund. Wer selbst Yoga unterrichten möchte, kann hier im Westen bei Namotoyoga lernen, um später selbst zu lehren. Vom blutigen Anfänger bis hin zum erfahrenen Meister seiner Praktik ist in diesem Studio jeder auf der Yogamatte willkommen.

Wer zwischendurch so richtig entspannen und abschalten möchte, meldet sich für ein Retreat an. In einer Gruppe geht es dann in ein schönes Hotel, beispielsweise auf den griechischen Inseln oder in Portugal, für Yoga, Meditation und Erholung.

Yoginzky

Ebenfalls mit exzellenten Rezensionen glänzt das Studio Yoginzky am Hauptbahnhof. Anfänger und Yoga-Erprobte können hier Kurse von Vinyasa Yoga bis Ashtanga Yoga belegen – nicht nur in Präsenz, sondern auch ganz einfach online. Auf mehreren Ebenen bringen Teilnehmende hier, mithilfe erfahrener Lehrer und Lehrerinnen, Körper, Seele und Geist in Einklang. Auch Schwangere finden einen passenden Kurs.

Mitmachen kann jeder, der im Studio vorbeischaut. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Wer an Onlinekursen teilnehmen möchte, meldet sich lediglich per Mail an. Der Kursplan ist einfach online einzusehen. Eine Probestunde kostet Schnupperfreudige zehn Euro, ein Probeabo für drei Schnupperstunden gibt es für 30 Euro. Anschließend kann man sich für das passende Tarifmodell entscheiden. Im Yoginzky wird Vielfalt großgeschrieben: hier zählt jeder Einzelne und sein individuelles Wachstum. Die Wertschätzung der Kursteilnehmenden spiegelt sich in den lobenden Rezensionen.

Ashtanga Yoga Stuttgart

Ebenfalls in Stuttgart Mitte, in der Nähe vom Rotebühlplatz, befindet sich das Ashtanga Yoga Stuttgart. Hier widmet man sich seit mehr als 15 Jahren verschiedenen Stilen des Ashtanga Vinyasa Yoga – auch Yoga für Anfänger. Farzad und Paulina bieten einzelne Frühaufsteher-Kurse ab 6.30 Uhr an, bevor es nach den regulären Arbeitszeiten, ab etwa 16 Uhr, im Studio richtig rund geht. Regelmäßig werden außerdem auch Workshops und kleinere Retreats angeboten. Von seinen Kurteilnehmern wird Inhaber Farzad als erfahrener Lehrer und Mensch sehr geschätzt, weshalb die Google-Rezensionen durchweg positiv ausfallen.

Eine Probestunde gibt es schon für 15 Euro. Anschließend kann man entweder als sogenannter Drop-In an einzelnen Sessions teilnehmen oder sich Zeit- oder Blockkarten zulegen.

Fuß über Kopf

Seit über fünf Jahren gibt es das Yogastudio Fuß über Kopf in Stuttgart-West und ganze fünf von fünf Sternen erhält die Einrichtung von ihren Kursteilnehmenden in den Google-Bewertungen. Der Studioname ist auch Programm auf der Yogamatte, denn hier wird neben Achtsamkeitstrainings und Stressmanagement auch Hatha Yoga, Vinyasa und Yin Yoga sowie Rückenyoga und Schwangerschaftsyoga angeboten. Ob man endlich beweglicher werden möchte, seinem Rücken etwas Gutes tun will oder mit mehr Gelassenheit und Achtsamkeit durch den Alltag gehen möchte, im Yogastudio in der Bismarckstraße findet jeder einen passenden Kurs.

Vom Morning-Flow, über den Late-Morning-Flow bis hin zum Feierabend-Yoga bietet das Studio ein breites Spektrum an Kursen zu verschiedensten Uhrzeiten. Anmelden kann man sich ganz einfach online über den Kursplan. Zusätzlich werden besondere Events angeboten: von Prenatal-Yoga, über Yoga-Urlaub mit erfahrenen Coaches bis hin zu Reiki-Treatments ist alles dabei. Wer zuhause kräftig üben möchte, findet online auch den studioeigenen YouTube-Kanal.

Schnupperlustige können vor Ort für 33 Euro, online für 27 Euro, dreimal Probe-Yoga buchen, bevor sie sich für einen der vielfältigen Tarife entscheiden.

Yoga Garden Stuttgart

Mitten in Gablenberg im Stuttgarter Osten finden Ruhesuchende den Yoga Garden. Gründer Lukas absolvierte 2020 seine Vinyasa-Ausbildung auf Bali und hat sich den Wunsch eines eigenen Studios als Ruheoase in Stuttgart erfüllt. Hier lädt er mit seinem Team Teilnehmende in seine hellen und liebevoll dekorierten Räumlichkeiten ein, gemeinsam loszulassen, Energie zu tanken, den Moment zu spüren und zu wachsen. Blutige Anfänger können mit dem Kurs „Einfach Yoga“ einsteigen. Wer dringend den Kopf freikriegen möchte, kann sich eine Sitzung „Stress Relief“ buchen. Gebucht wird jeder Kurs ganz einfach online. Schnuppern darf man zwischen einer und drei Einheiten lang ab zwölf Euro. Danach gibt es verschiedene Tarife, je nach Zeit und Lust.

Zusätzlich zu den normalen Kursen werden auch in diesem Studio regelmäßig Workshops und Yoga Events angeboten. In den Google-Rezensionen sind Besuchende des Yoga Gardens durchweg begeistert und loben besonders die Räumlichkeiten und das Team um Lukas.

Kugelrund umsorgt

Das Yogastudio kugelrund umsorgt nahe des Rathauses bietet neben Schwangerschaftsyoga auch Rückbildungsyoga, Stillberatungen, Babymassagen, Fitness für Schwangere und Mütter sowie Radtouren für Mütter mit Kindern an. Für die Kleinsten wird hier auch Mini-Kinderturnen mit Kleinkindyoga angeboten. Werdende Mamas sowie frisch- und auch schon „längergebackene“ Mamas finden bei kugelrund umsorgt einen Ort der Erholung, des Verständnisses und des Austauschs – ob mit erfahrenen Expertinnen oder mit anderen Schwangeren und Müttern.

Umfangreiche Kursbeschreibungen und einen großen Überblick gibt es auf der Webseite, hier kann man sich auch direkt für die begehrten Kurse anmelden. Die Kurse finden in unterschiedlichen Locations statt, so findet jede Frau ein passendes Angebot in ihrer Nähe. Manche Angebote, wie Babymassagen, finden sogar in den eigenen vier Wänden statt. Preislich liegt eine Stunde bei 17 Euro. Erwirbt man eine 6er-, 12er- oder 20er-Karte wird es etwas günstiger.

OM Yoga Stuttgart

Bereits seit über zehn Jahren gibt es OM YOGA im Stuttgarter Westen. Aktuell geben fünf zertifizierte und erfahrene Lehrer verschiedene Yogakurse in der Gutenbergstraße und decken eine breite Palette verschiedener Techniken von Bikram Yoga über Ashtanga bis hin zu Vinyasa an. Bei OM YOGA sind nicht nur die Teilnehmenden bunt gemischt und multikulturell, sondern auch die Lehrenden – hier lernt man auch bei Yogalehrern aus Australien oder Indien – auf Deutsch und Englisch. Zusätzlich zu den regelmäßigen Stunden werden hier auch neue, spannende und lehrreiche Workshops angeboten.

Ob morgens in der Früh noch vor der Arbeit Ruhe finden und sich körperlich betätigen oder den Abend nach der Arbeit mit einer erdenden Yoga-Session ausklingen lassen: von sieben bis 20 Uhr finden hier reguläre Kurse statt – von Montag bis Sonntag. Den Kursplan kann man praktisch online einsehen.

Wer mitmachen möchte, kann aus verschiedenen Tarifen wählen. Ob eine Jahresmitgliedschaft oder nur für sechs Monate, Blockkarten zwischen einer und 20 Einheiten, Zeitkarten, Privatstunden oder Online Only Kurse – hier findet jeder Yoga-Liebhaber ein passendes Paket. Wer zum ersten Mal reinschnuppern möchte, bekommt das 10 Day Intro für 25 Euro und kann an zehn aufeinanderfolgenden Tagen die Angebote des Studios testen.

Yoga in Stuttgart – JaiJaiMa

Auch das Yogastudio JaiJaiMa auf der Stuttgarter Königstraße wird auf Google mit hervorragenden 4,9 von fünf möglichen Sternen bewertet. Im einladenden und geräumigen Studio kommen Besuchende bei Vinayasa, Kundalini, Hatha Yoga und zahlreichen weiteren Kursen auf ihre Kosten. In Heikes Studio finden Teilnehmende jedes Fitness-Levels seit über zehn Jahren den passenden Kurs, einen Ort der Ruhe und Geborgenheit und auch des Lernens. Neben klassischen Yogakursen gibt es hier auch Kurse für Mütter mit kleinen Kindern, die sich explizit um den Körper nach der Schwangerschaft kümmern. Und auch werdende Mütter finden ein maßgeschneidertes Angebot bei JaiJaiMa.

Wer den nächsten Schritt vom Teilnehmenden zum Lehrenden gehen möchte, kann sich hier auch ausbilden lassen, denn im Yogastudio in der Stuttgarter Innenstadt werden zahlreiche Ausbildungen angeboten.

Yogaloft Süd

Mit 4,8 von fünf möglichen Sternen in den Google-Bewertungen glänzt auch das Yogaloft Süd. Der Name lässt erahnen, dass sich das Studio im Stuttgarter Süden befindet und das seit über drei Jahren schon. Hier laden helle und weitläufige Räumlichkeiten im Hinterhof des Lehensviertels zum Verweilen und Wohlfühlen ein. In einem modernen Umfeld wird hier die Tradition des Yoga in einen modernen Kontext gesetzt und in unterschiedlichen Stilen praktiziert. Vom Yoga für Anfänger bis hin zu Fortgeschrittenen-Kursen findet jeder Interessierte täglich einen passenden Kurs für sich. Auch Schwangeren-Yoga und Mutter-Kind-Kurse sind mit von der Partie. Zwischen 7.30 Uhr und 20.15 Uhr finden von Montag bis Sonntag zahlreiche verschiedene Kurse statt, für die man sich vorab online einen Platz sichern kann.

Zusätzlich zum Standard-Repertoire bietet das Team des Yogaloft zahlreiche Workshops und Circles an: von der Meditation, über Persönlichkeitsentwicklung bis hin zum Moon Circle, ist hier eine bunte Vielfalt geboten. Also ab aufs Meditationskissen und rein in die Entspannung.

Einmalig reinschnuppern darf man für acht Euro. Als Drop-In kann man hier ab 15 Euro an einem Kurs teilnehmen, darüber hinaus gibt es Blockkarten und Abonnements.

YOGA13

Direkt am Marienplatz befindet sich das Yogastudio YOGA13 in einem geräumigen Loft im Hinterhaus mit wunderschönen freiliegenden Balken. An sieben Tagen in der Woche werden hier Kurse für Vinyasa, Jivamukti und Yin Yoga sowie Meditationen und Schwangeren-Yoga angeboten. Anmelden können sich Interessierte über eine eigene App oder den Online-Kursplan. Zwischen sieben Uhr morgens und 20.15 UHr am Abend geht es hier auf die Yogamatte. Wer mitmachen möchte, kann Einzelstunden buchen oder ein Abo oder Blockkarten kaufen.

Regelmäßig werden im YOGA13 auch Workshops oder Retreats angeboten, die sich vom Standard-Angebot abheben. Für die Retreats geht es für ein paar Tage hinaus in die wunderschöne Natur. Neben den Yoga-Einheiten können Teilnehmende im Spa-Bereich des Hotels Energie tanken, die Natur genießen und die Seele baumeln lassen.