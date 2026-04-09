Ab April in Weil der Stadt: Hesse-Bahn – mehr Fahrten, aber weiter ohne Halbstundentakt

Ab Mitte April gilt für die Hesse-Bahn ein neuer Fahrplan. Der erste Zug fährt früher, der letzte deutlich später – und in Weil der Stadt gibt es mehr Zeit zum Umsteigen in die S-Bahn.
Mit dem Fahrplanwechsel zum 12. April wird es mehr Verbindungen der Hermann-Hesse-Bahn (HHB) geben. Das hat das Landratsamt in Calw bekannt gegeben. Auf der Strecke zwischen Calw und Weil der Stadt (Kreis Böblingen), die seit 1. Februar in Betrieb ist, sind die Züge dann morgens früher und abends später unterwegs – allerdings unverändert im Stundentakt.