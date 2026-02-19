Ab April im Einsatz: Dirk Steffens präsentiert künftig Erlebnis Erde in der ARD

Die ARD-Naturfilmreihe "Erlebnis Erde" bekommt ein prominentes Gesicht: Ab April präsentiert Dirk Steffens regelmäßig die Dokus in der Primetime. Sein Debüt führt den bekannten Naturjournalisten zum 100-jährigen Jubiläum in den südafrikanischen Kruger Nationalpark.
Die ARD-Naturfilmreihe "Erlebnis Erde" bekommt ein prominentes Gesicht. Ab April 2026 wird der vielfach ausgezeichnete Natur- und Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens (58) regelmäßig die Tier- und Naturdokumentationen des Senders präsentieren, wie die ARD am Donnerstag mitteilte. Damit setzt das Format, das bislang ohne sichtbaren Presenter auskam, erstmals auf eine bekannte Persönlichkeit als festen Begleiter. Steffens soll mehrmals im Jahr komplexe Zusammenhänge einordnen und die Faszination der Wildnis einem Millionenpublikum nahebringen.