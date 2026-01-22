Ab 9. Februar: Prinz William kündigt ersten offiziellen Besuch in Saudi-Arabien an

Im Februar steht für Prinz William eine diplomatische Premiere an: Der britische Thronfolger wird erstmals offiziell Saudi-Arabien besuchen. Die Reise erfolgt auf Wunsch der Regierung.
Der Kensington-Palast hat mitgeteilt, dass Prinz William (43) Anfang Februar seinen ersten offiziellen Besuch in Saudi-Arabien absolvieren wird. Wie ein Sprecher des Palastes laut "Daily Mail" mitteilte, reist der Prinz von Wales auf Wunsch der britischen Regierung vom 9. bis 11. Februar in das Königreich am Persischen Golf.