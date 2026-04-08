Paul Mescal und Josh O'Connor kommen sich in "The History of Sound" durch die gemeinsame Leidenschaft für Folkmusik näher. Der Film ist nicht nur eine queere Liebesgeschichte.
"Gladiator II"-Star Paul Mescal (30) und "Challengers - Rivalen"-Darsteller Josh O'Connor (35) tauchen in "The History of Sound" (ab 9. April im Kino) als Musikstudenten in die Welt der Folkmusik ein. Auf einer gemeinsamen Reise spüren sie nicht nur einen großen Schatz an traditionellen Liedern auf, die Wanderung durch die Wälder vertieft auch ihre Beziehung. Doch die unterschiedlichen Lebenswelten der beiden Männer trennen sie wieder voneinander.