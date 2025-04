Ab 8. Mai: Kontraste: Lena Ganschow ist die neue Moderatorin

Lena Ganschow wird die neue Moderatorin des Politikmagazins "Kontraste". Das hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) am 29. April mitgeteilt. Die Journalistin folgt auf Justus Kliss, der in den vergangenen Monaten eingesprungen war. Zuvor hatte Eva-Maria Lemke fünf Jahre lang durch die Sendung geführt, bevor sie im September 2024 zum ZDF wechselte.

Erste Sendung am 8. Mai

Die neue Moderatorin wird erstmals am Donnerstag, 8. Mai, in "Kontraste" zu sehen sein (21:45 Uhr, ARD). Als Themen stehen laut Pressemitteilung unter anderem die neue Welle rechtsradikaler Gewalt und illegale Praktiken im EU-Parlament auf dem Plan.

Lena Ganschow lobt das Politikmagazin in der Pressemitteilung als "mutig". Die Sendung scheue kein "noch so unbequemes Thema und schaut bei der Suche nach Antworten auf gesellschaftlich relevante Fragen ganz gewissenhaft und genau hin". Diese Art zu arbeiten schätze sie sehr, "ob aus meiner Zeit als Forscherin im Labor oder Filmemacherin draußen vor Ort". Schließlich sei es das Ziel, Menschen verlässliche Informationen und Hintergründe zu liefern. "Daher freue ich mich sehr darauf, Teil dieses engagierten Teams zu werden und die investigativen Recherchen so vieler seriös und akribisch arbeitender Journalistinnen und Journalisten präsentieren zu dürfen."

Bereits seit 2008 vor der Kamera

Die Moderatorin wurde 1980 in Hamburg geboren und studierte nach ihrem Abitur in Karlsruhe Biologie in Tübingen und Boston. Ihr Volontariat absolvierte sie beim Südwestrundfunk (SWR). Seitdem arbeitet sie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, lieferte jahrelang Beiträge für tagesaktuelle Sendungen wie "nano", "Tagesschau", "Tagesthemen" und Wissenschaftsformate. Seit 2008 steht Ganschow zudem vor der Kamera und führte unter anderem durch das Ländermagazin auf 3sat und die Live-Sendung "Kaffee oder Tee" im SWR. Fast acht Jahre lang präsentierte sie das Wissensmagazin "Terra Xpress" im ZDF, bekannt ist sie auch durch das Doku-Format "ARD Wissen" im Ersten.

Sendung wird live aus Berlin ausgestrahlt

"Kontraste" im Ersten läuft bereits seit 1968. Alle drei Wochen sendet der rbb 30 Minuten live aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Es gibt investigative Beiträge und Hintergrundberichte über politische und gesellschaftliche Strukturen sowie Reportagen. 2023 wurde die Sendung für Recherchen zum Thema Rechtsradikalismus mit dem Grimme-Preis in der Kategorie "Besondere journalistische Leistung" ausgezeichnet.