Ab 8. Juni im Kreis Ludwigsburg: Zwei Wochen lang – Darum fliegt ein Helikopter im Tiefflug über das Kreisgebiet

Erfahrene Piloten sind bei einem speziellen Manöver gefordert, das am 8. Juni gestartet hat und noch bis 19. Juni dauern soll.

Fliegt ein Hubschrauber in nur wenigen Metern Abstand entlang einer Hochspannungsleitung, ist höchste Präzision gefragt. Was spektakulär wirkt, ist für die Netzexperten der Syna ein fester Bestandteil der Wartungsarbeiten im Stromnetz. Auch in diesem Jahr werden die Masten und Freileitungen aus der Luft überprüft: Seit Montag, 8. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 19. Juni, ist der Hubschrauber dazu im Netzgebiet unter anderem im Kreis Ludwigsburg unterwegs. Das teilt die Syna mit.

Die Inspektion aus der Luft ergänzt die Prüfungen vom Boden aus und ermöglicht eine besonders genaue Zustandsbewertung der Stromtrassen. „Aus der Kombination beider Prüfmethoden erhalten wir ein sehr detailliertes Bild unseres Netzes“, erklärt Marco Eich, Servicemonteur bei der Syna. „So erkennen wir frühzeitig Handlungsbedarf und stärken die Versorgungssicherheit in der Region – ohne die 110.000-Volt-Leitungen für die Kontrollen abschalten zu müssen.“

Flugroute wird täglich neu entschieden

Für die Einsätze setzt die Syna laut Mitteilung auf die erfahrenen Pilotenteams der Meravo-Luftreederei. Diese fliegen die 1050 Kilometer Hochspannungsfreileitungen mit 2575 Masten ab. Während der mehrstündigen Flüge prüft ein Netzexperte der Syna Hochspannungsnetz von Bord aus Meter für Meter den Zustand von Masten, Leitungen und Isolatoren sowie die Einhaltung der Sicherheitsabstände zu Bäumen und Gebäuden. Alle Feststellungen werden dokumentiert und bilden die Grundlage für Instandhaltungsmaßnahmen.

Welche Trassen an welchem Tag überprüft werden, hängt maßgeblich von den Wetterbedingungen ab und wird täglich neu entschieden.