Ab 8. Juni im Kreis Ludwigsburg: Zwei Wochen lang – Darum fliegt ein Helikopter im Tiefflug über das Kreisgebiet

Erfahrene Piloten sind bei einem speziellen Manöver gefordert, das am 8. Juni gestartet hat und noch bis 19. Juni dauern soll.
Fliegt ein Hubschrauber in nur wenigen Metern Abstand entlang einer Hochspannungsleitung, ist höchste Präzision gefragt. Was spektakulär wirkt, ist für die Netzexperten der Syna ein fester Bestandteil der Wartungsarbeiten im Stromnetz. Auch in diesem Jahr werden die Masten und Freileitungen aus der Luft überprüft: Seit Montag, 8. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 19. Juni, ist der Hubschrauber dazu im Netzgebiet unter anderem im Kreis Ludwigsburg unterwegs. Das teilt die Syna mit.