Körper explodieren, Eingeweide fliegen umher, ein böser Superheld verprügelt Häftlinge mit seinem übergroßen Penis: Die finale Staffel von "The Boys" bei Prime Video zieht einmal mehr sämtliche Register.
Die ganz exzellente Amazon-Serie "The Boys" endet mit der aktuellen fünften Staffel - obwohl auch gleich zwei Spin-off-Serien in Planung sind. Dazu später mehr. Zunächst steht jedoch das epische Serienfinale an, bestehend aus acht Episoden, die nach einer Doppelfolge zum Auftakt im wöchentlichen Rhythmus bis zum 20. Mai erscheinen werden. Und das Finale von "The Boys", das lässt sich zunächst einmal festhalten, begeistert auf ganzer Linie.