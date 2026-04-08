Die neue Disney+-Serie "The Testaments" setzt die Geschichte von "The Handmaid's Tale" fort - dieses Mal in einem Young-Adult-Gewand, jedoch nicht weniger mitreißend.
Alle Fans der erfolgreichen Dystopie "The Handmaid's Tale: Der Report der Magd" können sich freuen. Am 8. April startet auf Disney+ die packende Dramaserie "The Testaments: Die Zeuginnen". Sie spielt erneut in der düsteren Zukunft der Theokratie Gilead - und zeigt diesmal, wie eine ganz neue Generation junger Frauen indoktriniert und gefügig gemacht wird.