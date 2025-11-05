Der 13. November 2015 sollte eigentlich im Zeichen des Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und Frankreich stehen - bis am Stadion mehrere Sprengsätze detonierten. Die neue Sky-Doku "Die Nacht von Paris: Terror am Stade de France" arbeitet die Ausnahmesituation von damals auf.
Es ist der 13. November 2015, ein Freitag. Im Stade de France in Paris findet ein Freundschaftsspiel vor rund 80.000 Zuschauern zwischen der französischen und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft statt, es läuft die 20 Minute. Plötzlich ist ein ohrenbetäubender Knall zu hören, etwa zehn Minuten später folgt ein zweiter. Dass es sich hierbei um keine ins Stadion geschmuggelten Böller handeln konnte, war in Anbetracht der Lautstärke wohl den meisten Menschen vor Ort unmittelbar bewusst. Doch das ganze Ausmaß der bedrohlichen Lage wurde ihnen und auch den Spielern auf dem Platz erst später klar.