Sam Dylan und Kate Merlan müssen ihre Streitereien beiseitelegen: Die beiden Reality-Stars treten gemeinsam bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" an. Mit ihnen steht nun der komplette Cast der neuen ProSieben-Show fest.

Die Besetzung für die neue Realityshow "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" ist komplett. ProSieben hat das achte und letzte Duo bekannt gegeben. Sam Dylan (40) und Kate Merlan (38) stellen sich gemeinsam dem Wettbewerb. Das Format startet am 6. November um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Der besondere Reiz der Show: Eigentlich verfeindete Reality-Stars müssen als Team zusammenarbeiten, um das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro zu gewinnen.

"Es gibt zwei Menschen in meinem Leben, bei denen ein Zusammentreffen für mich wirklich schlimm wäre - und eine davon ist Kate", zitiert der Sender Sam Dylan. Die Ablehnung beruht auf Gegenseitigkeit. "Ich wollte ihn eigentlich nie wieder in meiner Nähe haben", erklärt Kate Merlan.

Streit nach Äußerungen im Dschungelcamp

Dabei waren die beiden Reality-Stars, die beide in der RTLzwei-Sendung "Kampf der Realitystars" zu sehen waren, früher gut befreundet. Ihre Freundschaft ging sogar so weit, dass Sam Dylan zeitweise darüber nachdachte, Kate Merlan als Leihmutter für sein Kind zu gewinnen. Später distanzierte er sich jedoch von der Idee - und begründete das öffentlich im Dschungelcamp mit Merlans angeblich mangelnder "Gebildetheit".

Als Dylan später bei "The 50" ein Geheimnis seiner guten Freundin ausplauderte, herrschte endgültig Funkstille. Die nur durch gegenseitige Tiraden in den sozialen Medien unterbrochen wurde.

Diese Stars sind bei "Die Abrechnung" außerdem dabei

Neben Kate Merlan und Sam Dylan gehen bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" sieben weitere Duos an den Start, die sich in früheren TV-Formaten in die Haare bekommen haben. Lisha Savage (39) und Eva Benetatou (33) treten wie Verena Kerth (44) und Giulia Siegel (50) als Team an. Darüber hinaus sind Sara Kulka (35) und Ronald Schill (66), Daniela Büchner (47) und Patricia Blanco (54), Julian F.M. Stöckel (38) und Maurice Dziwak (27), Umut Tekin und Stefan Kleiser sowie die "Are You the One?"-Rivalinnen Anna (25) und Chiara (24) dabei.