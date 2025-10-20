Sam Dylan und Kate Merlan müssen ihre Streitereien beiseitelegen: Die beiden Reality-Stars treten gemeinsam bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" an. Mit ihnen steht nun der komplette Cast der neuen ProSieben-Show fest.
Die Besetzung für die neue Realityshow "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" ist komplett. ProSieben hat das achte und letzte Duo bekannt gegeben. Sam Dylan (40) und Kate Merlan (38) stellen sich gemeinsam dem Wettbewerb. Das Format startet am 6. November um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Der besondere Reiz der Show: Eigentlich verfeindete Reality-Stars müssen als Team zusammenarbeiten, um das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro zu gewinnen.