Die Riege an Teilnehmerinnen und Teilnehmern der kommenden Realityshow "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wächst. Wie jetzt bekannt wird, werden unter anderem auch Sara Kulka und Ronald Schill aufeinander treffen.

Schon bald startet die neue Reality-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown". ProSieben stellt jetzt im Vorfeld der Ausstrahlung zwei weitere Duos vor, die an dem Format teilnehmen. Lisha Savage (39) und Eva Benetatou (33) treten als Team auf, wie "Joyn" berichtet. Darüber hinaus sind Sara Kulka (35) und Ronald Schill (66) an Bord. Wie zuvor bereits bekannt wurde, nehmen auch Daniela Büchner (47) und Patricia Blanco (54) an dem Format teil.

In "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" ziehen acht Duos, die miteinander zerstritten sind, in ein Haus. Sie müssen dort als Team zu Challenges antreten, um den Sieg zu erringen. Dem verfeindeten Duo, das am besten zusammenarbeitet, winkt ein Preisgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro.

"Die Abrechnung": Für reichlich Drama ist gesorgt

Die antretenden Duos besitzen konfliktreiche Vorgeschichten. Savage und Benetatou sind laut Joyn seit mehreren Jahren schlecht aufeinander zu sprechen. 2020 waren sie Teilnehmerinnen der Show "Das Sommerhaus der Stars" und gerieten wiederholt in Auseinandersetzungen.

Auch das Duo Kulka und Schill hat seine Problemchen. Im Juli kam es demnach in der Show "Villa der Versuchung" zu Spannungen zwischen den beiden. Schill, der sich eine Nacht im "Master Bedroom" des Formats auf Kosten der restlichen Gruppenmitglieder gönnte, sei der Auslöser dafür gewesen. Ob sie das Kriegsbeil begraben können, wird sich zeigen.

Büchner und Blanco gerieten in der Sendung "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" aneinander, als Blanco einen fiesen Kommentar zu Büchners Tochter Joelina abließ. Nach Versöhnungsversuchen blieb das Verhältnis angespannt.

Neben den drei erwähnten Duos wird es noch fünf weitere, verfeindete Teams zu sehen geben. Welche dies sind, wurde bisher noch nicht offiziell mitgeteilt. Die Show wird am Donnerstag, 6. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn erstmals ausgestrahlt.