"Blue Bloods"-Anhänger in Deutschland haben sich etwas gedulden müssen, doch nun geht Donnie Wahlberg im Spin-off "Boston Blue" endlich auch hierzulande bei Sky und Wow auf Streife.
Knapp ein halbes Jahr hat es gedauert, doch nun hat es die US-amerikanische Dramaserie "Boston Blue" endlich auch nach Deutschland geschafft. Am 6. Mai startet der Ableger zur langlebigen Polizei-Serie "Blue Bloods" hierzulande auf Sky und dessen Streamingdienst Wow. Auf Schnurbart-Ikone Tom "Magnum" Selleck (81) alias Commissioner Frank Reagan müssen Fans der Originalserie darin zwar verzichten. Dafür kehrt im Spin-off Donnie Wahlberg (56) in seiner Rolle als Detective Danny Reagan zurück - und das nicht nur für einen Kurzeinsatz.