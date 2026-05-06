"Blue Bloods"-Anhänger in Deutschland haben sich etwas gedulden müssen, doch nun geht Donnie Wahlberg im Spin-off "Boston Blue" endlich auch hierzulande bei Sky und Wow auf Streife.

Knapp ein halbes Jahr hat es gedauert, doch nun hat es die US-amerikanische Dramaserie "Boston Blue" endlich auch nach Deutschland geschafft. Am 6. Mai startet der Ableger zur langlebigen Polizei-Serie "Blue Bloods" hierzulande auf Sky und dessen Streamingdienst Wow. Auf Schnurbart-Ikone Tom "Magnum" Selleck (81) alias Commissioner Frank Reagan müssen Fans der Originalserie darin zwar verzichten. Dafür kehrt im Spin-off Donnie Wahlberg (56) in seiner Rolle als Detective Danny Reagan zurück - und das nicht nur für einen Kurzeinsatz.

Auf New York folgt Boston - darum geht es Nach seinem jahrelangen Dienst für das NYPD heuert Reagan beim Boston PD an. In Person von Detective Lena Silver ("Star Trek"- und "Walking Dead"-Star Sonequa Martin-Green, 41) bekommt er sogleich auch eine neue Partnerin zugeteilt, die aus einer regelrechten Dynastie an Gesetzeshütern stammt - darunter die Bostoner Staatsanwältin Mae Silver (Gloria Reuben, 61), Polizeihauptkommissarin Sarah Silver (Maggie Lawson, 45) sowie Rookie Jonah Silver (Marcus Scribner, 26).

Doch auch mit seiner eigenen Familie muss sich Danny auseinandersetzen, während er sich in dem unbekannten Umfeld einzuleben versucht. Denn in Boston schiebt sein jüngster Sohn Sean Reagan ebenfalls Polizeidienst und ist nicht sonderlich gut auf seinen alten Herren zu sprechen. Wird der gemeinsame Kampf gegen das Verbrechen dafür sorgen, dass sich Vater und Sohn wieder annähern können?

Bekannte Figur, anderer Darsteller

Die Figur Sean Reagan gab es zwar auch schon in "Blue Bloods", darin wurde sie jedoch von Andrew Terraciano (23) verkörpert. Im Ableger hat die Rolle derweil Mika Amonsen inne, der bislang vornehmlich in Independent-Produktionen zu sehen war.

Grundsätzlich setzt "Boston Blue", wie in der Inhaltsangabe bereits deutlich wird, mit Ausnahme von Hauptfigur Danny Reagan größtenteils auf neue Charaktere. Auf einige Crossover-Gastauftritte dürfen sich "Blue Bloods"-Fans aber freuen. So kehrt etwa Bridget Moynahan (55) als Dannys Schwester Erin Reagan zurück, ebenso wie Len Cariou (86) als deren Großvater Henry Reagan.

Erfolgsrezept mit neuem Dreh

Inhaltlich mag "Boston Blue" die TV-Polizeiarbeit nicht neu erfinden. Dafür setzen die 17 Folgen von Staffel eins auf ein frisches Setting und dieselben Qualitäten, die bereits das Original über 14 Staffeln getragen haben: eine stimmige Mischung aus spannenden Fällen gepaart mit fesselndem Familiendrama.

Dass dieser Mix weiterhin bestens ankommt, zeigen die starken Einschaltquoten aus den USA. Folgerichtig wurde von Sender CBS nur zwei Monate nach dem Start von Staffel eins Ende des vergangenen Jahres bereits eine zweite Season bestellt. Den Serien-Dienst wird Detective Danny Reagan also vorerst nicht quittieren.