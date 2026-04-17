Ab 6. Mai auf RTL+: Diese Kandidatinnen kämpfen um die Rosen der Bachelors

"Die Bachelors" kehrt am 6. Mai auf RTL+ zurück, ab dem 10. Juni geht es dann bei RTL los. Nun steht fest, welche Kandidatinnen in der neuen Staffel der Datingshow dabei sein werden.

Tim Reitz (35) und Sebastian Paul (33) treten als "Die Bachelors" an. Laut "RTL.de" starten die neuen Folgen am Mittwoch, 6. Mai auf RTL+. Bei RTL werden die ersten beiden Episoden erst am Mittwoch, 10. Juni und Donnerstag, 11. Juni linear zu sehen sein. Der Sender hat jetzt auch die Kandidatinnen für die diesjährige "Bachelors"-Staffel vorgestellt.

Von Schornsteinfegerin bis Moderatorin "Mein Traummann? Groß, braune Haare, muskulös und tätowiert", hat Kandidatin Amy (25), Model und Content Creatorin aus Essen, klare Vorstellungen von ihrem Zukünftigen. Sich selbst beschreibt sie als "liebevoll, loyal, ehrlich und eine süße, sexy Maus". Kim (32), Social Media- und Creator Managerin aus Frankfurt, ist eine Freundin vom Ex-"Bachelor" Dominik Stuckmann und weiß deshalb, dass es mit der großen Liebe in der Kuppelshow wirklich klappen kann. "Ich bin offen für ein Abenteuer - und im Best Case steht ein Mann vor mir, der mein Interesse weckt", erklärt sie.

Lia (25), Content Creatorin aus Cloppenburg, hatte noch nie eine richtige Beziehung, bei den "Bachelors" soll es nun klappen: "Ich habe Lust auf ein neues Abenteuer, mich selbst neu kennenzulernen und große Hoffnung, mich in jemanden zu verlieben, mit dem es wirklich passen könnte." Ein Mann an ihrer Seite muss auch mit ihrem kleinen Hund matchen. Josi (32), Moderatorin aus Berlin, beschreibt sich als "Berlin-City-Girl, das krasse Positivität versprüht". Nach acht Jahren Singledasein will sie sich in das Liebesabenteuer "Die Bachelors" wagen.

Zu den weiteren Kandidatinnen zählt Chiara (33), Store Managerin einer Bridal Boutique aus Baden-Baden, die nach Jahren als Single bei "Die Bachelors" ihren Traummann finden will. Sie gehe deshalb "mit ehrlichen Absichten in dieses Abenteuer und bin bereit, mich auf jemanden einzulassen".

Isabel (29), Bankkauffrau aus München, will mit ihrer offenen Art und einem großen Herzen überzeugen. Letzteres zeigt sich auch in ihrem ehrenamtlichen Nebenjob, in dem sie sich um eine ältere Dame kümmert. Janette (26), Schornsteinfegerin aus Bremen, hatte ihre letzte Beziehung vor zwei Jahren. Sie musste in der Vergangenheit bereits Untreue erfahren, ist aber bereit, sich auf eine neue Liebe einzulassen.

Ebenfalls mit dabei sind: Flugbegleiterin Jennifer (30) aus Aschaffenburg, Luxuseinzelhandels-Verkäuferin Joeleen (34) aus Hamburg, Bürokauffrau und Nageldesignerin Jolina (30) aus Oberhausen, Physiotherapeutin und Pferdeosteopathin Juliana (33) aus Bad Honnef, Sales Consultant Katarina (26) aus Düsseldorf und Model und Ex-Rugby-Profispielerin Katalina (24) aus München.

Die Single-Damen werden komplettiert von Bankreferentin Laura (33) aus Frankfurt, Wirtschaftspsychologie-Studentin Lili-Marie (26) aus Hamburg, Medizinische Fachangestellte Michelle (28) aus Essen, Immobilienverwalterin Miri (28) aus Berlin, Tax Consultant Nadja (28) aus Stuttgart, Jobcoach Natalie (29) aus Bremerhaven, Ethnologin Paulina (29) aus Frankfurt, Geschäftsleitungs-Assistentin Vivien (28) aus Weingarten und Marketing Managerin Yana (32) aus Berlin.

Wen wollen die Kandidatinnen von sich überzeugen? Tim Reitz stammt aus Köln und ist Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich. Der Zweite im Bunde ist Sebastian Paul aus Düsseldorf. Der ehemalige Polizist ist seit 15 Jahren Leistungssportler und unterstützt Menschen als Sport- und Ernährungscoach. Zum dritten Mal gehen bei RTL gleich zwei Rosenkavaliere auf die Suche nach der großen Liebe.