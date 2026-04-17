Ab 6. Mai auf RTL+: Diese Kandidatinnen kämpfen um die Rosen der Bachelors

"Die Bachelors" kehrt am 6. Mai auf RTL+ zurück, ab dem 10. Juni geht es dann bei RTL los. Nun steht fest, welche Kandidatinnen in der neuen Staffel der Datingshow dabei sein werden.
Tim Reitz (35) und Sebastian Paul (33) treten als "Die Bachelors" an. Laut "RTL.de" starten die neuen Folgen am Mittwoch, 6. Mai auf RTL+. Bei RTL werden die ersten beiden Episoden erst am Mittwoch, 10. Juni und Donnerstag, 11. Juni linear zu sehen sein. Der Sender hat jetzt auch die Kandidatinnen für die diesjährige "Bachelors"-Staffel vorgestellt.