Was treibt einen Mann an, der längst alles erreicht hat? Der seit Jahrzehnten singt, fast von der Bühne verschwand, zurückkam - und seitdem einfach nicht mehr aufgehört hat? Antworten darauf liefert "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik". Der Dokumentarfilm über sein 50. Bühnenjubiläum feiert am 6. März seine Streaming-Premiere bei Sky und Wow. Und wer ihn sieht, versteht: Hier geht es weniger um Nostalgie und Abschied, sondern mehr um eine echte Rampensau.